Chotěboř – Město Chotěboř bude příští rok hospodařit s 235 miliony korun a vyrovnaným rozpočtem.

Chotěboř bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.Foto: Foto:Deník/Archiv

Ten schválili všichni zastupitelé, a to jednotným hlasem. Chotěboř také plánuje 120 investičních akcí za 80 milionů korun. Mezi ty největší patří například zateplení Základní školy Smetanova či výtah v Junioru.

„Není obvyklé, že rozpočet na následující rok schválí všichni zastupitelé, a to včetně opozice. Každopádně jsem za to moc rád," uvedl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Ten podotkl, že jde o hlavní dokument na příští rok, kterým se město bude řídit. „V této částce jsou plánovány všechny příjmy, jak daňové, tak nedaňové či kapitálové včetně některých dotací. Na to jsou plánované i výdaje ve stejné výši, v nichž jsou zahrnuty provozní náklady například na školy a školky, podpora sociální politiky, bezpečnost či chod městského úřadu," pokračoval Škaryd.

V příštím roce chce radnice zateplit Základní školu Smetanova. Na rekonstrukci poputuje z rozpočtu okolo deseti milionů korun. „Za stejnou částku také plánujeme dokončit čtvrtou etapu rozšíření městské skládky tuhých komunálních odpadů Lapík. V roce 2024 by mělo být omezené skládkování, a proto ji chceme do té doby zaplnit a využít," poznamenal místostarosta města Zdeněk Janovský.

Zasloužené pozornosti se také dočká dům dětí a mládeže, středisko volného času Junior, kde chce radnice postavit výtah za šest milionů korun. Zhruba padesát procent nákladů přitom pokryje dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Počítáme také s rozšířením několika parkovišť ve městě, například u Doubravky. Výjimkou nejsou ani chodníky," konstatoval starosta Škaryd. Úřad také nezapomíná na svých osm městských částí, kterým byly pokryty všechny žádosti.