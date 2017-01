Záchranná stanice Pavlov žádá o pomoc

Pavlov – O pomoc žádá veřejnost i soukromé chovatele drůbeže Záchranná stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou. Jak ředitel Zbyšek Karafiát oznámil, líhně, s nimiž stanice spolupracuje, samy pozastavily prodej vyřazených kuřat z obav před šířením ptačí chřipky.

Stanice Pavlov má potíže s krmením zvířat, žádá o pomoc.Foto: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni

V pavlovské stanici žije sto dvacet zraněných nebo trvale handicapovaných zvířat. Krmivo, které se dá použít náhradou za kuřata, podle ředitele vyjde několikanásobně dráž.

Kuřaty vyřazenými z líhní běžně pracovníci stanice krmí většinu zvířat, na přilepšenou jim dávají granule, myši či křepelky. Kupříkladu výr velký spořádá pět kuřat. Na měsíc stanice nakupuje šest tisíc kuřat, platí za ně tři tisíce korun.

„Pokud nahradíme krmení kuřaty za myši či křepelky, cena krmení na měsíc vzroste na šedesát tisíc korun," uvedl Karafiát a dodal, že stanice oslovila čtyři líhně, a neuspěla u žádné. Handicapovaná zvířata krmí v Pavlově dvakrát denně, Dvacet myší přijde na 200 korun, vyřazená kuřata na polovinu.

„Pokud se jiný dodavatel nenajde a zásoba krmení bude vyčerpána, nezbude podle ředitele stanici nic jiného než požádat o příspěvek své příznivce. Rovněž tak mohou pomoci podle ředitele i drobní dárci, kteří by věnovali pavlovské stanici například granule. „Ovšem před tím by měli kontaktovat naši stanici a zeptat se, jaké granule by to měly být, aby to našim zvířatům neublížilo," zdůraznil Karafiát.