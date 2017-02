Největším soupeřem rybářů se stává v posledních letech počasí

Přibyslav – Na výroční členské schůzi se v sobotu sešli rybáři z Přibyslavi. Hlavním cílem pro letošní rok je stejně jako loni, zajistit maximální produkci chovných rybníků a pravidelná údržba všech rybníků, o které se místní organizace Českého rybářského svazu stará.

Činnost rybářského spolku neznamená jen čekání u vody.Foto: Foto:Deník/Archiv

Plocha chovných rybníků v okolí Přibyslavi čítá víc než tři hektary."Každé jaro začínáme nákupem násad do chovných rybníků. Loni jsme například do nákupu investovali přes 166 tisíc korun," informoval hospodář rybářského spolku Miroslav Krča.

Pstruzi nejsou

Rybáři vysazují do chovných vod nejenom tradičního kapra, ale mají zájem také o jiné druhy. Ovšem ne vždy se podaří cíle dosáhnout. „Chybí nám například pstruhová násada. Ale pstruzi na trhu nejsou a to dokonce ani v horských oblastech," podotkl Krča. Největším soupeřem rybářů v posledních letech nejsou jen pytláci a kormoráni, ale hlavně počasí. „Loni nás potrápilo dlouhé studené jaro a suché léto. Například v rybníce v Utíně nám proto pošlo až 90 procent vysazených kaprů," konstatoval hospodář. Rybáři samozřejmě jen nesedí s prutem u vody, jak by si někdo představoval, ale starají se ve svém revíru o čistotu rybníků, provádějí údržbu hrází a ochranu vod, rovněž členové spolku vykonávají povinné brigády.

Rybářský spolek v Přibyslavi má přes 200 členů. Jak upřesnil Jiří Benc, z toho je 154 dospělých, 41 dětí do 15 let a 12 mládežníků nad 15. let. O mládež pečuje rybářský kroužek, o který se stará skoro 30 let Antonín Šejstal ve spolupráci s přibyslavskou pobočkou AZ Centra Havlíčkův Brod.

„O kroužek rybářů je velký zájem, děti se scházejí pravidelně. Učí se rybářský řád, vázat háčky, píšou testy," informoval Šejstal s tím, že počty dětí, které mají zájem stát se rybářem, se každoročně mění. (sad)