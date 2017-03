Stohlavé hejno kachen na Sázavě by bez pomoci uhynulo

Přibyslav – Vodní ptactvo, které u nás přezimuje, se bez pomoci člověka neobejde. Na tuto skutečnost chce upozornit výstava fotografií Lovy dlouhým objektivem ve vestibulu kulturního domu v Přibyslavi.

Výstava fotografií Ivo Havlíka je v kulturním domě k vidění po celé jaro. Foto: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni

Výstava více než dvou desítek barevných snímků potrvá do konce května. Autorem fotografií je přibyslavský kronikář, fotograf a novinář Ivo Havlík. Výstava byla zahájena v sobotu odpoledne za účasti autora. „Pokusil jsem se zachytit život a záchranu početného hejna divokých kachen na řece Sázavě v uplynulé kruté zimě. Zamrzly stojaté vody, jezera, rybníky, ale také celý horní tok Sázavy. Jedinou výjimkou byl krátký úsek od přibyslavské čističky odpadních vod po výtok z vodní nádrže Jablonecký žlab. Na tomto místě našlo dočasný domov přibližně 250 vodních ptáků, výhradně divokých kachen," popsal autor příběh přezimujícího ptactva, který ho tak zaujal, že se chopil fotoaparátu. U vody s kachním hejnem trávil hodiny a dny.

Podstatné je, že tak veliké hejno by uhynulo, nebýt pomoci akciové společnosti Osiva, od níž předseda mysliveckého sdružení Radomír Němec získal krmení.

Pak už mohl člen mysliveckého sdružení Přibyslav Jaroslav Havlíček pod vodní nádrž vozit několikrát za týden krmivo, těžký pytel s obilím nosil na zádech. Že se přezimující vodní ptactvo bez lidské pomoci neobejde, potvrdil i jeden z návštěvníků výstavy myslivec Josef Hamerník z Přibyslavi.

V zimě to bez člověka nejde

„Pokud si někdo myslí, že si vodní ptactvo i v zimě pomůže samo, je to omyl. Když zamrznou vodní toky, ptáci přijdou o potravu, pak musí pomoci člověk. Kolik krmení jsme dostali od Osivy, jsem nepočítal, ale kdybychom ho museli koupit, cena by šla do tisíců. Krmilo se dvakrát do týdne, někdy i denně, po celou dobu kdy trvaly mrazy a sníh. Ovšem kdyby tak veliké hejno kachen uhynulo, byla by to pro přírodu obrovská škoda," zdůraznil Hamerník.

Jak podotkl, pomoci přezimujícímu ptactvu může každý, ale s rozumem. „Ne každá lidská dobrota jim udělá dobře. Hodí se odpad z ječmene a pšenice, rozhodně ne vánočka od snídaně. Ptačí zažívací trakt nesnese cukr, sůl, kypřící prášky koření a podobně," vysvětlil myslivec.