Afrika není jen hlad, válka a bída, říká český student

Havlíčkův Brod – Už tomu bude téměř rok, co se čtyřiadvacetiletý Ervín Hausvater z Havlíčkova Brodu vydal na studijní pobyt do Keni.

„Před pěti lety jsem se do Afriky podíval poprvé s tátou, od té doby jsem věděl, že se chci vrátit,“ řekl Hausvater, který vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Na hradecké univerzitě se věnoval africkým studiím a poligologii. Procestoval velkou část Keni, kde navštívil jeden z největších afrických slumů Kiberu či bydlel u domorodého kmene v hliněné chýši.



Někteří místní lidé viděli bělocha poprvé v životě, reakce na barvu pleti tak byly různé. „V hlavním městě Keni Nairobi bylo bělochů málo, takže jsem se občas cítil jako celebrita,“ popsal Hausvater. Kolemjdoucí si s ním chtěli povídat a fotit se. Ne vždy to ale bylo příjemné. „Bílá pleť pro místní znamenala bohatství, hodně lidí mi proto vyprávělo své dojemné příběhy a žádalo o peníze,“ dodal.



O Nairobi se říká, že je to nebezpečné město. „Třikrát se mě někdo snažil okrást, naštěstí jsem si vždy všiml, že se mi někdo hrabe v batohu,“ podotkl. O život se bál několikrát a vždy v dopravních prostředcích. „V autobusech či dodávkách jsem si často myslel, že je to má poslední jízda. Prosil jsem řidiče, aby zpomalili,“ vzpomínal na nepříjemné zážitky Hausvater. Nešvarem keňských řidičů je hlavně agresivní rychlá jízda a alkohol za volantem.

Zda pojede studovat do Afriky, se dozvěděl až v září, kdy už byl semestr v plném proudu. „V dubnu mě nominovali, ale až do podzimu jsem stále nevěděl, jestli odjedu. Z nairobské univerzity se totiž nikdo neozýval, byl jsem skoro až zoufalý“ přiznal se Hausvater, kterému nakonec pomohl jeho kamarád z Keni, který předtím studoval v Hradci Králové. „Nakonec se mu podařilo všechno vyřídit a já měl týden na to, abych se připravil na odjezd. Letenky jsem koupil ještě ten den,“ prohlásil.



Studentský život v Nairobi je podobný jako v Praze či v Brně. „Ve třídě bych nepoznal, jestli jsou spolužáci z Česka nebo Keňané. Rozdíl byl jen v tom, že tam byli studenti bohatí, školné je totiž poměrně drahé,“ poukázal Hausvater. Tamní vysokoškoláci podle něj přemýšlejí úplně stejně, jako ti čeští, často sledují i stejné seriály. Ze svých spolužáků byl ale nejmladší. „Magisterskému studiu se věnují pracující lidé, kteří jsou často velmi úspěšní. Potkával jsem se například s mluvčím keňské policie a tři své spolužáky jsem viděl v televizi,“ dodal.



Pokud si v tuzemsku vysokoškoláci stěžují na dlouhé čekání na výsledky zkoušek, měli by vyzkoušet africký systém. „Pořád nevím, jestli jsem testy zvládnul. Stává se, že známky zveřejní klidně i rok po zkoušce,“ podivil se Hausvater, který na nairobské univerzitě studoval politické vědě a veřejné správě.

Přebýval na bytě společně s devíti Afričany a hospodyní. Ta měla postel v kuchyni a mladíkům vařila večeře a kontrolovala je. Přesto tam bylo veselo. „Pořád hrála nahlas hudba. Místy bylo soužití divoké, ale i tak se mi tam líbilo. Spolubydlící pocházeli z různých afrických etnik,“ líčil Hausvater, „jeden z nich byl Masaj, díky němu jsem se přesvědčil, že stereotypy neplatí. Nebyl hubený a neskákal kolem ohně, vypadal spíš jako americký rapper,“ podtrhl pobaveně Hausvater.Byt se nacházel v blízkosti slumu Kibera, který havlíčkobrodský rodák navštívil. „Není to jen hromada odpadků, i když těch je tam také dost, uvnitř je určitý vnitřní řád,“ zmínil. Ve slumu funguje městská doprava, tržnice a lidé platí nájem. „Samozřejmě je tam ale pořád hrozná bída,“ poznamenal Hausvater. V Kibeře stojí také škola pro děti s AIDS. „Vnímám tyhle problémy, ale naučil jsem se být vůči nim odolný a psychicky je zvládat,“ popsal své pocity Hausvater. Navštívil i horší místa pro život než slum, třeba okolí jezera Turkana na severu Keni. „Všude byly jen pouště a kameny. Nechápu, jak tam lidé zvládají přežít,“ podivil se. I přes tyto zkušenosti pro něj Afrika není jen hlad, válka a bída, ale především kontinent, který si zamiloval.Kromě Keni Ervín Hausvater cestoval také po Ugandě a Rwandě. „Bavilo mě to všude, každá země je úplně jiná,“ shrnul mladý muž, který by jednou rád podnikl cestu skrz celou Afriku.