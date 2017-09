Akce Řetěz: U rakoviny prsu rozhoduje čas

Havlíčkův Brod - Přednášky, výstava fotografií, ochutnávka zdravé výživy, program pro děti. To je Akce Řetěz – Den pro zdraví našich nejmenších, kterou pořádalo v úterý Mateřské centrum Zvoneček v rámci celorepublikové kampaně k Světovému týdnu kojení. V Havlíčkově Brodě se koná již víc než 10 let.

Vyzkoušet si například takzvané samovyšetření prsu mohly v prostorách mateřského centra na Rubešově náměstí návštěvnice u studentek Střední a vyšší zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě Veroniky Jelínkové a Lucie Krajačicové.

"Správné vyšetření prsu si ženy mohou vyzkoušet na speciálním implantátu. Ovšem je třeba, aby to samovyšetření bylo prováděno opravdu dobře, ale ne každá žena ví, jak na to. Myslím, že vyšetření prsů by mělo být součástí každé kontroly u gynekologa. Ten by měl pacientkám aspoň ukázat, jak mají postupovat, když už ne rovnou vyšetření provést, protože některé ženy si to třeba nepřejí. Podle zkušeností zdravotníků jsou prsní nálezy často zanedbané a ženy, které onemocní rakovinou prsu, přicházejí pozdě,“ konstatovala zdravotní sestra Veronika.

„Včasné zjištění nádorového onemocnění je přitom v naprosté většině případů zcela zásadní pro šanci pacienta na uzdravení. Například rakoviny prsu je ročně v Česku zjištěno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění umírá kolem 2 tisíc žen. Odhalení nádoru v počátečním stadiu může snížit úmrtnost o třetinu,“ potvrdil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Součástí Akce Řetěz byla rovněž celá série odborných přednášek na téma například emoce u dětí, jak ochránit děti doma před nebezpečím popálení nebo jak pomoci dítěti, které trpí poruchou příjmu potravy. Výživová specialistka Lenka Trnková poradila, jak zdravě vařit pro celou rodinu i věk. Nejmenší návštěvníky akce pobavilo maňáskové divadlo či představení kočovného divadla Olgy Blechové.