Akrobatický letec Jan Adamec: Evropský šampionát je pro nás velká výzva

Chotěboř - Mekkou letecké akrobacie se v tomto roce stane město Chotěboř.

Jan Adamec.Foto: Miloš Novák

Příznivci vzdušných piruet se mohou těšit nejenom na mistrovství České republiky, ale i evropský šampionát, jehož se zúčastní mezinárodní letecká špička. O podrobnostech jsme hovořili s předsedou organizačního výboru Janem Adamcem, který před několika lety získal v nejobsazovanější kategorii Advanced nejcennější kov a ve své sbírce má i bronz z mistrovství Evropy.

Dá se říct, že letiště v Počátkách má už mezi leteckými akrobaty určitou pověst. Mistrovství Evropy je tady ale poprvé…

Aeroklub Chotěboř získal pořadatelství této prestižní soutěže na základě precizně zorganizovaného Mistrovství ČR v letecké akrobacii v roce 2014. Musím říci, že i pro nás je to velká výzva. Není sevšak čemu divit, letecká akrobacie má v republice, potažmo v Chotěboři, poměrně dlouhou tradici.

Je letiště v Počátkách přizpůsobeno na takto velkou leteckou show?

Určitě. V posledních pěti letech se tady investovaly nemalé prostředky. Máme například zrekonstruovanou travnatou vzletovou a přistávací dráhu, dva nové hangáry, částečně zrekonstruovaný hlavní hangár, dominantou letiště se před šesti lety stala nová věž řízení letového provozu. Kompletně jsme také opravili palivové hospodářství, plochy pro dopravní obslužnost nebo zázemí v hlavní budově Aeroklubu. To vše činí z chotěbořského letiště důstojné místo pro mistrovství Evropy v nejobsazenější kategorii – Advanced. Svým významem a velikostí to bude druhá největší sportovní akce v Kraji Vysočina v letošním roce.

Kdy se republikový a evropský šampionát uskuteční a co mohou lidé očekávat?

Mistrovství České republiky se bude konat od 14. do 18. června ve všech kategoriích, to znamená Unlimited, Advanced, Intermediate i Sportsman a bude to takový předkrm před Evropou. Doufám, že si přijedou potrénovat i blízcí evropští sousedé. Pro širokou veřejnost připravujeme již tradiční dětský den a leteckou show, jež republikový šampionát zakončí, a to v neděli 18. června. V rámci toho se samozřejmě představí i novopečení mistři ČR v letecké akrobacii se svými sestavami. Netradičně vyhlásíme výsledky a dekorujeme mistry v rámci Dnů města dne 17. června zhruba v osm hodin večer na chotěbořském náměstí.

Pojďme teď k tomu hlavnímu, a tím je evropský šampionát.

Ten proběhne od 5. do 13. srpna a soutěžit budou piloti v kategorii Advanced. To je nejvíce obsazovaná kategorie v letecké akrobacii. Oficiálnímu klání bude předcházet několik tréninků. Celá akce vyvrcholí v neděli po vyhlášení výsledků Pohárem Ivana Tučka – Ivan Tuček CUP ve free stylu, kde se před zraky diváků představí 12 nejlepších pilotů z Evropy. Pevně věřím, že mezi nimi bude i některý z českých závodníků. Vše o šampionátu se lze dočíst na www.eaac2017.eu

Vy sám dnes již nesoutěžíte, není vám to trochu líto, když vidíte, kam se akrobacie posunula? Zvlášť v Chotěboři?

Bylo by to krásné soutěžit v domácím prostředí, ale průměrná „životnost" motorového leteckého akrobata, co se týče délky kariéry, je cca 7 let, já byl v nároďáku více než 10 let.

Vaše začátky jsou spojené s jednou nástěnkou a jakýmsi náborem na škole v Havlíčkově Brodě…

Bylo mi jedenáct, když jsem si ve škole na nástěnce všiml, že hledají zájemce do kroužku mladých letců v Havlíčkově Brodě. Tak jsem se přihlásil i s několika dalšími spolužáky. Měli jsme skvělého vedoucího, i díky němu jsem pak v patnácti mohl usednout sám do kabiny kluzáku. V letošním roce jsme v chotěbořském Aeroklubu ve spolupráci s DDM Junior otevřeli Kroužek mladých letců a přihlásilo se hned několik mladých kluků, kteří začnou na jaře s leteckým výcvikem.

Letecká akrobacie je však trošku jiná. Neměl jste strach?

Ne, šel jsem do toho, jak se říká, po hlavě. Udělal jsem si základní kurz a po zkouškách jsem se dostal k akrobatovi Zdeňkovi Poláškovi. Ten mi navrhl, abych zkusil výcvik vysoké pilotáže. Byl jsem nadšený, a tak jsem okamžitě souhlasil.

Co je potřeba k tomu, aby se člověk stal akrobatickým letcem?

Stačí přijít na letiště v Počátkách (smích). Ne, tak ono je důležité mít nejenom určitou disciplínu, ale například i prostorovou představivost, sportovního ducha a chuť tak trochu se předvádět. Zdůrazňuji, že tady hazard a risk nemá místo. Na soutěžích platí pro letce poměrně přísná pravidla, i když při show se mohou víc odvázat. Češi jsou v akrobacii talentovaní, o tom svědčí i několik medailí, které se jim daří pravidelně získávat.

Vizitka

Jan Adamec (49)

Vystudoval: Střední ekonomickou školu.

Letecké akrobacii se věnuje od roku 2003.

Největší úspěchy: mistr ČR (2006), vicemistr Evropy (2005), několik třetích míst na MČR Unlimited (2007-2011).

Zážitek v souvislosti s létáním, na který by chtěl zapomenout: Nechtěl bych zapomenout na nic, protože i všechny negativní zážitky mne profesně letecky obohatily.

Ve volném čase rád létá.

Erika Nováková