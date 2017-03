Alexej Pyško: S Brucem Willisem jsem se nikdy nesetkal

CHOTĚBOŘ – Alexej Pyško (60), výborný herec a skvělý dabér, byl v pátek hostem v Kavárně Chotěboř. Jeho povídání bylo plné vtipných historek, ale i upřímných vyznání.

Alexej Pyško mimo jiné prozradil i to, že nikdy nedělá věci, které ho nějakým způsobem energeticky vyčerpávají. „Nedělej věci, o kterých nejsi absolutně přesvědčený. Jinak se ztrácí život,“ tvrdí.Foto: Miloš Novák

Jednou z jeho posledních výrazných rolí byla postava kriminalisty v divácky velmi úspěšném seriálu Rapl. I přesto, že v tomto televizním počinu byl takřka svatý – jak označil postavu, jež se projevila víceméně v kladných rysech – pochvaluje si tuto příležitost.

„Herci mají vždy raději, když si mohou zahrát záporáka. Je větší možnost se projevit, takzvaně je co hrát. Postava Rohana ale byla hodně košatá, dávala prostor. V každém případě jsme strávili krásné dny v Krušných horách, kde se natáčelo," popsal. Seriál u diváků zaznamenal velký ohlas, i proto se připravuje jeho druhá série. Děj by se měl přesunout do Českého Švýcarska. „Jsem trochu vyděšený z množství kriminálních seriálů, které se teď točí, ale na tuto práci se vysloveně těším. Nemohu dopředu prozradit, o čem to bude, ale možná malá nápověda: mého bratra, jež byl nesmírně bohatý, zabili a já budu dědit. Takže se to někam posouvá," odtajnil s úsměvem.

V Praze si příliš nezahrál

Alexej Pyško vystudoval DAMU, ale v Praze moc příležitostí nedostal. „Mého tatínka vyloučili v sedmdesátých letech ze strany a já jsem měl kvůli tomu trochu problémy. V Praze jsem neměl šanci dostat dobrou roli, ale to mi na druhou stranu dalo úžasnou možnost šanci působit v divadle v Ostravě, kde jsem si zahrál krásné úlohy a cenzura tam na nás příliš nedosáhla," svěřil se. Ale i přesto získal jednu z prvních příležitostí ještě jako posluchač DAMU. A dokonce v tak zásadním filmu, jako byla komedie Vrchní, prchni! „To jednou přišli do školy pánové Svěrák a Smoljak. Prý, jestli si nechci u nich zahrát. A to se mi tedy podlomila kolena," přiznal herec, jež má kořeny na Slovensku. Může se také pochlubit tím, že stál u zrodu Letních Shakespearovských slavností.

„Když se v devadesátých letech otevřel veřejnosti Pražský hrad, pomyslel jsem si: tady je takový Genius Loci, že je to potřeba využít. Jednu z prvních her, kterou jsme v těchto prostorách nastudovali, byl Sen noci svatojánské. A tak se zrodila myšlenka uvádět tady Shakespeara každý rok. Moje práce vyvrcholila v roce 2002, kdy jsme pozvali pana Třísku, aby ztělesnil hlavní postavu ve hře Král Lear. Poté jsem štafetu předal dál," zavzpomínal.

Alexej Pyško je nejenom výborný herec, ale i dabér. Svůj hlas propůjčil především Bruceovi Willisovi. „Nikdy jsem ho však nepotkal, ani když točil v Praze. Mám ho ale rád a myslím si, že na tom dabingu je to i vidět. Mým nejoblíbenějším filmem je Poslední zůstává," dodal herec, jenž se oženil teprve nedávno, rád poslouchá hardrock, a když potřebuje relax, zavře se ve své roubence v Beskydech.

Erika Nováková