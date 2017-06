Baroko ve Světlé ožije se Santinim, jarmarkem i šlechtickým dvorem

Světlá nad Sázavou – O tři století zpátky návštěvníky zavede zámek ve Světlé nad Sázavou. V sobotu 1. července se tu uskuteční velkolepá slavnost věnovaná baroknímu období. Den slavnosti baroka lidem představí svět opulentních barokních rób, šlechtických plesů i lidových karnevalů.

Interaktivní program oživí lidová řemesla, divadlo, hudbu i dvorskou etiketu. Nebude chybět ani řinčení dobových zbraní, jarmark, kostýmované noční prohlídky nebo samotný architekt Santini, bez něhož by to nebylo to pravé baroko. Malí návštěvníci se s ním naučí postavit si vlastní dílo z 3D puzzlí nebo se mohou podílet na společném barokním obrazu.

Rok českého baroka letos vyhlásila Agentura Czech Tourism. Světelský zámek je jednou z pěti památek, které reprezentují barokní stavby na Vysočině. Letos se návštěvníkům otevřel i s kompletně opraveným barokním křídlem. Zámek Světlá je tak jedním z míst, kde se mohou lidé s tímto obdobím důvěrně seznámit. Do přepychu baroka a běžného života tehdejšího lidu teď budou moci nahlédnout díky unikátnímu interaktivnímu programu Den slavnosti baroka.

„Neskutečně bohatý program pro nás připravila věhlasná pražská scénaristka. Rozhodně bude na co se těšit. Pro návštěvníky bude připraveno osm stanovišť a každé z nich bude představovat baroko z jiného úhlu. Baroko šlechtické a baroko lidové se vším, co k tomu patří. Barokní dvůr, škola etikety, škola barokního tance, škola šermování, ale také lidová řemesla nebo karneval,“ uvedla majitelka zámku Helena Degerme.

Nemůže chybět ani nejslavnější reprezentant barokní architektury v podobě Jana Blažeje Santiniho, který bude s dětmi skládat 3D puzzle. Právě dětem se program věnuje ve vrchovaté míře.

„Prohlídky a každý program se snažíme přiblížit co nejvíce nejmenším návštěvníkům. Nechceme, aby je památka nudila, ale aby je nadchla a navíc se tu ještě něco naučili. Protože historie není nuda. A o tom bude i Den slavnosti baroka,“ vysvětluje Helena Degerme.

V rámci barokního umění budou děti v areálu světelského zámku celý den tvořit společný obraz podle předlohy barokního zátiší. „Každé dítě k tomu vytvoří příspěvek a na konci dne budeme mít fantastický výsledek. Bude to taková tvůrčí dětská práce,“ doplnila majitelka zámku.

Z polotovarů si tu děti také budou moci vytvořit vlastní loutku a sehrát s ní scénku. „Na závěr akce pak budou moci předvést, co všechno se naučily v průběhu celého barokního dne,“ dodala Helena Degerme.

Vstřícným krokem pro rodiny s dětmi je i nabídka půldenního vstupného, takže se budou moci ze zámku vzdálit a zase se vrátit na pozdější program. Ten stylově zakončí kostýmované noční prohlídky barokního křídla s knížaty a dvorem. Nebudou chybět ani ukázky barokních tanců.

Akce se bude konat za každého počasí. Pořadatelé jsou připraveni i na mokrou variantu.

Období baroka už není vnímáno po „jiráskovsku“ jako období temna, ale jako oslava duše a těla. Baroko v Čechách reprezentuje život v přepychu. Stavěly se a přestavovaly paláce, městská i venkovská sídla. Nejinak tomu bylo i ve světelském panství, které dosáhlo největšího rozkvětu v 18. století a rody Černínů a Kolovratů nechaly celý zámecký areál přestavět právě v duchu baroka. Jedno křídlo se dochovalo v barokní podobě dodnes.