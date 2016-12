Betlémské světlo dorazilo i do Světlé

Světlá nad Sázavou – Čtrnáct zastávek měl na své trati rychlík Českých drah číslo R988, jedoucí v sobotu z Brna do Prahy.

Betlémské světlo přivezli rychlíkem. Foto: Jiří Víšek

Osmou zastávkou bylo i nádraží ve Světlé nad Sázavou. Vlak vezl cenné zboží, a to vánoční poselství světu, symbol přátelství a míru. Plamínek zažehnutý v dalekém Betlémě, místě narození Ježíše Krista.

V pětadvacetileté historii předávání Betlémského světla ani letos Světlá nad Sázavou nechyběla. Pracovnice stanice od skautů, kteří tradičně rozvoz světla po republice organizují, přenesla vzácný plamínek do lucerny a opatrně přenesla do budovy nádraží, kde si jej mohou zájemci až do Štědrého dne připálit. Motto letošního ročníku zní Odvážně vytvářet mír.

Jiří Víšek