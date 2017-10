Bramborový salát není nuda. Studenti ho připravili s avokádem i s hříbky

Havlíčkův Brod – Mladí kuchaři a kuchařky z celé republiky poměřili svůj talent a kreativitu v soutěži O bramborovou pochoutku Vysočiny. Tu každoročně pořádá brodská Obchodní akademie a Hotelová škola společně s Českým bramborářským svazem.

Letos své pokrmy porotě předložilo devět soutěžních týmů. Snažili se ji zaujmout svými variacemi na téma bramborový salát a bramborový guláš.



„Letos už máme desátý ročník. Soutěžní pokrmy se snažíme měnit. Loni jsme dělali bramborovou polévku, předtím se zase smažily bramboráky. Ale saláty děláme již několik let za sebou, protože tam je největší kreativita a studenti toho mohou hodně vymyslet,“ uvedla za pořadatelskou školu Marie Mrázová.

Bramborový salát patří neodmyslitelně do českého jídelníčku. Recept má mnoho variant a studenti se v jejich vymýšlení rozhodně nedrželi při zemi. Porota tak mohla ochutnat salát s jablky, sušenými švestkami, hlívou ústřičnou, cuketou, hříbky nebo s avokádem. To si jako ingredienci odvážně zvolil student hostitelské školy Daniel Brablec.



„Nechal jsem se inspirovat na internetu. Z použití avokáda jsem měl trochu strach, ale nakonec se to vyplatilo, protože porota to ocenila. Osobně mám bramborová jídla velice rád a nikdy si nenechám ujít Bramborové dny na Veselém kopci, kde si vždycky dobře pochutnám. Brambory z našeho jídelníčku rozhodně nevymizí, je to takový evergreen mezi přílohami,“ domnívá se Daniel.



Svěžejší variantu klasického receptu zvolila Viktoriya Koval z chrudimské Střední odborné školy. „Napadlo nás, že bychom salát trochu osvěžili, a tak jsme se rozhodli použít řapíkatý celer a cherry rajčátka. Je tam sice majonéza, ale není tak těžký jako typické saláty,“ uvedla studentka.

Sama pochází z Ukrajiny, kde se bramborový salát připravuje trochu jinak než v Čechách. „Ingredience jsou skoro stejné, ale zásadní rozdíl je v tom, že u nás se brambory do salátu přidávají ještě teplé. Bylo pro mě trochu neobvyklé jíst ho v Čechách za studena,“ dodala.



Studenti museli zaujmout hned dvě poroty. Jedna z nich dohlížela na chod kuchyně, zručnost, organizaci práce nebo dodržení časového limitu. Druhá, složená z profesionálů, pak posuzovala vlastní prezentaci jídla, jeho vzhled, vůni a samozřejmě chuť. Letos v ní zasedl Bohuslav Rasocha ze společnosti MV-CATERING, majitelka Hotelu Kaskáda Martina Štecherová nebo Marie Urbanová z Českého bramborářského svazu. Porota soutěžící zbytečně nekritizovala, snažila se jim spíše dobře poradit, aby je motivovala k dalšímu gastronomickému vývoji.



„Z dnešních ingrediencí mě překvapilo třeba použití jablka v guláši nebo sušená švestka v bramborovém salátu. To bych moc nedoporučoval. Jablka jsou perfektní ve svíčkové, guláši tak dobrou službu neudělají,“ vysvětlil porotce Bohuslav Rasocha. Co by ale podle něj nemělo chybět ve správném guláši, to je cibule. Ta plní nejen funkci ozdoby, ale především guláši zaručí skvělou výraznou chuť.



Za nejlepší bramborový salát porotci nakonec zvolili salát s rajčaty, bílou ředkví a řeřichou autorky Heleny Horváthové z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň. Z bramborových gulášů si zlato zasloužil guláš s česnekovými výhonky a šupinkami anglické slaniny, připravovaný Jiřím Marynčem ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš.

V soutěži zručnosti, která soutěžící vyzkoušela z krájení bramborových hranolků, zvítězil Dominik Hirka z humpolecké Střední školy informatiky. Prvenství v kategorii družstva obdržela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim.



Soutěž O bramborovou pochoutku Vysočiny každoročně doplňuje brodské Bramborářské dny. Brodská Obchodní akademie a Hotelová škola pořádá soutěže dvakrát do roka. Kromě podzimní bramborářské na jaře vyhlašuje také soutěž Kuchař Vysočiny Junior open.

„Myslím, že soutěže jsou pro studenty zajímavé a mohou jim i hodně přinést. Posouvají se dál v moderním trendu gastronomie, musí se zamýšlet nad zadanými surovinami. Je to pro ně určitě dobrá zkušenost," dodala Marie Mrázová. Za ta léta mohla obdivovat neomezenou kreativitu i odvahu soutěžících. Občas ale něco překvapí i ji. „Pamatuji si na jeden rok, kdy byla v bramborovém salátu mořská řasa, to jsem opravdu nečekala. Studenti umí vymyslet hodně zajímavé věci,“ dodala se smíchem.