Brod bude hostit novinářské křepelky

Havlíčkův Brod - I letos se bude v květnu v Havlíčkově Brodě konat slavnostní ceremoniál, předávání Novinářských cen Karla Havlíčka Borovského, udělovaných pražskou Nadací Český literární fond.

Udílení cen Karla Havlíčka Borovského "novinářská křepelka".Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Ocenění budou předána 18. května odpoledne v obřadní síni na radnici. Kromě hlavní ceny, kterou financuje nadace, jsou uděleny ještě dvě Novinářské křepelky.

Podle vedení brodské radnice je to pro město čest, že může hostit předávání Novinářských cen Karla Havlíčka Borovského. Opakovaně také město sponzoruje jednu z novinářských křepelek pro mladé novináře do 33 let věku symbolickou částkou 3 333 korun.