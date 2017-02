Brod chystá investice na dva roky

Havlíčkův Brod – Zastupitelé Havlíčkova Brodu na svém posledním zasedání schválili plán stavebních akcí města pro období 2018 až 2019.

Seznam akcí obsahuje dvanáct položek. Nechybí ani modernizace lyžařského areálu Vysoká. Foto: Deník/archiv

Seznam obsahuje dvanáct položek. Mezi ty největší a nejdůležitější patří například modernizace lyžařského areálu Vysoká, revitalizace parku Budoucnost či parkoviště u Nového hřbitova.

„Ve vedení města jsme se rozhodli, že chceme již dopředu informovat lidi o tom, co do budoucnosti chystáme a co chceme ve městě realizovat. Z toho důvodu jsme schválili plán stavebních akcí města nad rámec letošního rozpočtu. Díky tomu získáme dostatek času na přípravu a následně i samotnou realizaci," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Ten podotkl, že náklady se zatím dají odhadnout jen u některých staveb, u nichž již pokročila příprava.

V Základní škole Nuselská by například mělo vzniknout moderní výukové centrum přírodních věd s malou observatoří, a to za více než šedesát milionů korun. „Podmínkou pro tuto akci jsou dotace. Město by následně platilo pouze desetinu nákladů," dodal Tecl. Žádost by přitom radnice měla podat v nejbližších dnech.

„V projektu Nuselské školy se také počítá s přístavbou výtahu, novou učebnou multimediální výchovy či kompletní rekonstrukcí učeben fyziky a chemie. Žáci by také v budoucnosti mohli ve výuce přírodopisu využívat vlastní skleníky a malou botanickou zahradu," řekla místostarostka města Ivana Mojžyšková. Podle ní by malou observatoř, takzvané sférické kino, využívaly také děti z okolních škol a měst.

Řada rekonstrukcí

Radnice také plánuje v budoucnosti vybudovat nové zpevněné cyklostezky z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi. Cyklostezka by mohla vést po turistických cestách od Termesiv přes Pohled.

Plán stavebních akcí pro nejbližší dva roky také počítá s řadou rekonstrukcí a oprav chodníků, silnic a parkovišť. „Za důležité považuji například parkoviště u Nového hřbitova, kde by mohlo fungovat i veřejné WC a stánek pro prodej květin," konstatoval Tecl.

Město chce také vyřešit problémy s parkováním v Ledečské ulici, kde auta stojí na trávě.

Zasloužené pozornosti se také letos konečně dočká park Budoucnost, kde by měla proběhnout první etapa revitalizace za pět a půl milionu korun.

„Máme vytipované tři lokality, kde bychom chtěli s modernizací začít. Půjde o generální úpravu, tedy nejen cesty, ale chceme vybudovat i nový mobiliář či zredukovat stromy a keře. V plánu jsou také nové pobytové louky či průhled k soše Karla Havlíčka Borovského.

Rekonstrukce bude probíhat na více etap po dobu několika let. Celkové náklady by se pak mohly vyšplhat až k 81 milionům korun," uvedl již dříve havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Tři miliony korun také poputují do lyžařského areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu na rekonstrukci a posílení umělého zasněžování. Konkrétně půjde o opravu přípojky elektrické energie a vodní hospodářství," poznamenal místostarosta.