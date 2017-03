Brod přispěje na opravu Oka

Havlíčkův Brod – Zastupitelé města Havlíčkova Brodu schválili finanční dotaci ve výši skoro jednoho milionu korun pro tělocvičnou jednotu Sokol.

Budova populárního klubu patří sokolům. Ti ji chtějí zvelebit. Archivní foto.Foto: Deník/Filip Brož

Tyto prostředky budou využity především na opravu fasády havlíčkobrodského populárního klubu Oko.

Budova na Smetanově náměstí, v níž sídlí hudební klub, si rekonstrukci více než zaslouží. Ze zdí již samovolně opadává omítka a nutné je repasovat i okna a dveře. Sokol přitom o dotaci žádal havlíčkobrodskou radnici již podruhé.

„Tělovýchovná jednota žádala město o peníze již v loňském roce. Zastupitelé však měli k této podané žádosti určité výhrady, a neschválili ji. Sokol však žádost opravil, doplnil a předložil ji znovu. Radnice nyní přispěje na opravu čelní fasády klubu Oko 984 tisíci korun," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS).

Sokol již vypsal výběrové řízení a vybral zhotovitele stavby. „Aktuálně se chystá podpis smlouvy. Rekonstrukce je plánovaná do konce června. Budova se nachází v památkové zóně, a proto musíme dodržet i některé podmínky, které stanovili památkáři," řekl starosta Sokola Pavel Petr.

Podle něho by nebylo možné opravu provést bez podpory města. „Z vlastních prostředků přispějeme na opravu okolo tři sta tisíc korun. Jsme rádi, že nám město vyšlo vstříc," vyjádřil vděk Petr.

O filmový a hudební klub v Havlíčkově Brodě je čím dál větší zájem. Dokazuje to nejen zvýšená návštěvnost, ale i pravidelné programy, koncerty či další akce. Tento měsíc se tam například uskuteční festival dokumentárních filmů Jeden svět 2017. Ten se do Havlíčkova Brodu vrací již popáté. Lidé se mohou těšit nejen na dokumentární filmy s lidskoprávní a environmentální tematikou, ale také na řadu zajímavých hostů, bohatý doprovodný program či promítání pro školy.

Festival začíná 24. března v klubu Oko a jeho hlavním tématem je Umění spolupráce. „Hlavní motiv festivalu odkazuje k otevřenosti, vzájemné komunikaci či sdílení myšlenek a pocitů. Umění spolupráce není pouze sloganem, ale také inspirací pro naši společnost," poznamenala programová ředitelka havlíčkobrodské části festivalu Jeden svět Aneta Jarošová.

Úvodním filmem festivalu, který se v Oku koná ve dnech 24. až 26. března, bude dokument Tickling Giants (Škádlení Goliáše), který navazuje na události arabského jara, ale pojímá je zcela netradičně z pohledu moderátora satirické talkshow.

Program pokračuje snímkem Golden Dawn – A Personal Affair (Zlatý úsvit – jak to vidím já), jenž dokumentuje vzestup radikální řecké pravicové strany Zlatý úsvit.

Sobotní část odstartuje český dokument Epidemie svobody, který hledá odpovědi na aktuální otázky týkající se očkování dětí. Švédský snímek Gaming the Real World (Rozehraj své město) představuje možnosti spolupráce vývojářů počítačových her a reálného světa. Švýcarský film Raving Iran (Íránský rave) vypráví nezvykle silný příběh svobodných hudebníků v nesvobodné zemi.

Nedělní program načne Normální autistický film neboli oceňovaný český dokument o dospívajících dětech žijících s nálepkou. Death By Design (Zemřít pro design) je název dokumentu, který rozkrývá problém globálních rozměrů, a sice odvrácenou stranu moderních technologií, mobilů, notebooků. Závěrečný film We Are Humanity (My jsme počátek lidstva) diváky zavede na Andamanské ostrovy, ke kmeni Džarava. Těmto potomkům prvních lidí, kteří na ostrov přišli před 70 000 lety, dochází čas. Indická vláda je totiž chce násilně asimilovat.

Letošní ročník dokumentárního festivalu Jeden svět bude patřit také školám a důchodcům. „Pro seniory připravujeme projekce dokumentu Life Begins at 100 (Život začíná po stovce), zachycující Švédku Dagny, která má svůj blog. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se Dagny nenarodila v roce 1912. Film zaujme svým optimismem a pozitivním myšlením," doplňuje koordinátorka školních projekcí Kateřina Dubnová.

Festival poskytne více než 11 hodin dokumentů. V nabídce bude i doprovodný program. Jsou jím virtuální realita, koncerty, výstavy, ochutnávka vegetariánské stravy, Music Jam zónu, workshopy, hry a podobně.