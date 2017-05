Brod si volil nejhezčí voříšky

Havlíčkův Brod – Krásné počasí v sobotu přilákalo na louku Na Žabinci všechny chovatele a milovníky pejsků z Brodu i okolí. Konala se zde první Havlíčkobrodská voříškiáda.

O přízeň poroty soutěžili majitelé chlupáčů všech ras a velikostí. Celou akci glosoval známý český zpěvák a herec Petr Vondráček. Výtěžek z dobrovolného vstupného putoval do dětského oddělení brodské nemocnice.

U brodské přehrady se už z daleka rozléhal štěkot a spokojené kňučení čtyřnohých přátel člověka. O akci pořádanou místním kynologickým klubem byl velký zájem. Po soutěžní „dráze“ se promenádovala směsice psů napříč celým spektrem plemen. Voříšci, pudlové, border kolie, fousek, jezevčíci nebo majestátní německá doga. Někteří porotu zaujali postojem, srstí nebo třeba barvou připomínající fotbalový míč. Zabodoval také soutěžící otec se synem.

Moderátor Petr Vondráček návštěvníky rozesmával svými „odbornými“ připomínkami. „Co má váš pejsek rád? Dáváte mu tvaroh? Můj dědeček se kdysi někde dočetl, že psům se má dávat tvaroh, a tak ho potom tomu našemu v dobré víře nutil. On ho ale tak nesnášel, že mu ho dědeček musel cpát do krku. Tak raději volte jiné pamlsky,“ poradil majitelce pudlíka Christiana.

Vítězem štěněcí kategorie se stal čistokrevný voříšek, devítiměsíční Arthur majitelky Kateřiny Beškové. „To, že jsme si ho vzali, bylo nejlepší rozhodnutí našeho života. Poté, c o nám zemřel předchozí pejsek, jsme dlouho zvažovali, jestli si pořídíme dalšího. Dvouměsíční Arthur si nás ale získal. Zatím je to takový puberťák, ale časem zvažujeme zkusit i agility,“ řekla hrdá majitelka.

Bronzové místo získala Arthurova nejlepší kamarádka, Luchina. Oba pejsci jsou spolu od štěněcích let a rádi se prohánějí s koňmi. „Přihlásily jsme se vlastně z hecu. Bylo nám řečeno, že pejsci nemusí umět nic speciálního, tak jsme do toho šly,“ uvedla majitelka Luchiny Aneta Zachová.

Právě druh sportu agility, při kterém psi zdolávají různé překážky, si mohli majitelé se svými psími miláčky Na Žabinci vyzkoušet. Kurzy pořádá brodský kynologický klub. Cvičiště má u Šlapánky.

Inspirací pro agility byly koňské parkury. Páníček se psem musí v určitém čase zaběhnout překážkovou trať, a to v určeném pořadí. Pes překonává parkur, zatímco páníček běží podél překážek a udává směr. Je to bezkontaktní sport, který vyžaduje dokonalou ovladatelnost psa a radost z pohybu. Pes běží bez obojku a na povel vykonává různé překážky. „Tento sport je určený všem druhům psů. Je ale velmi důležité, aby je to bavilo, jinak to nemá cenu,“ říká Lenka Sobotková, která agility předvedla se svou border kolií.

S pejsky trénuje třikrát až čtyřikrát týdne. „Vyhráli jsme už jednu první cenu v Pardubicích, druhou v České Třebové. Aby byl úspěšný pejsek, musí být rychlá i panička. Určitě se to ale vyplatí, protože se svým pejskEM navážete krásný vztah,“ dodala Lenka Sobotková. Z deseti přihlášených lidí prý tento sport vydrží tak dva. Kdo by si chtěl tento zajímavý sport vyzkoušet, může se k brodským pejskařům přihlásit. Více informací na www.agility-hb.cz.