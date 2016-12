Brod stále nabízí pozemky v průmyslové zóně u letiště

Havlíčkův Brod – Zastupitelé Havlíčkova Brodu neschválili prodej 1,7 hektaru pozemků v průmyslové zóně u letiště, protože za něj investor nabídl málo peněz.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

„Za metr čtvereční chtěl zaplatit 100 korun, zatímco podle znaleckého posudku je jeho hodnota 750 korun. Město již ale jedná s dalšími zájemci," uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. Ten podotkl, že za stokorunu nemůže město tyto pozemky prodávat. „To by se chovalo nehospodárně," konstatoval Jůzl.

Cena by podle něj sice mohla být o něco, nižší než je znalecký posudek, ale jen v případě, že by šlo o zajímavého investora, který by se zavázal postavit podnik s významným počtem pracovních míst.

Čtyři budovy

Pozemek je součástí rozlehlého areálu bývalých kasáren u letiště, který dostala radnice před lety od armády a postupně ho rozprodala podnikatelům. Městu zůstalo místo se čtyřmi problematickými armádními budovami.

„Všechno se zbouralo, upravilo a připravilo jako zelená louka pro investora," připomněl Jůzl. Dotaženy tam jsou i technické sítě a v místě je velmi dobrá dopravní obslužnost. Náklady spojené s těmito úpravami ale zvýšily cenu pozemku. K růstu zájmu o tento pozemek podle místostarosty přispěla příznivá hospodářská situace v České republice. Město vyjednává nejen s místními podnikateli, ale i se zahraničními investory.

Nezaměstnanost ve městě je teď nízká. Havlíčkobrodský starosta Jan Tecl ale uvedl, že se ekonomický cyklus opakuje a přijde doba, kdy míra nezaměstnanosti zase půjde nahoru.

„Pak by bylo dobré, abychom tady ty pracovní podmínky měli již vytvořené," dodal Tecl.

Podle údajů ministerstva práce byla v listopadu nezaměstnanost v Havlíčkově Brodě 3,6 procenta. Práci hledalo pět set čtyřicet jedna lidí, úřad práce v tomto městě evidoval 527 volných pracovních míst.

Připomeňme jen, že město se již před více než třemi lety snažilo prodat čtyři funkční objekty v tomto areálu. Vhodný zájemce se však nenašel. Investoři již v té době měli zájem o volné plochy s dostatečnou kapacitou inženýrských sítí, a proto zastupitelé počátkem roku 2013 rozhodli o kompletní demolici těchto budov.

Demolice tenkrát vyšla radnici na několik milionů korun, přičemž část pokryly dotace. Objekty sloužily převážně administrativním účelům a také jako ubikace vojska.