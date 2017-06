Brod vymění nejstarší kamery ve městě. V noci špatně vidí

Havlíčkův Brod – V rozpočtových změnách, které v pondělí schválilo brodské zastupitelstvo, se počítá i s modernizací kamerového systému ve městě. Třetina z 15 současných kamer bude vyměněna za modernější digitální. Ve městě také přibude úplně nový kamerový bod na nábřeží řeky Sázavy v okolí Billy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na bezpečnost v Havlíčkově Brodě v současnosti dohlíží 15 pevných kamer a jedna mobilní. Nejstarší z nich už mají své roky a moderní elektronice se nemohou rovnat. Město je proto vymění za nové.

„Budeme obměňovat pět nejstarších kamer, které byly pořízeny někdy v roce 2001 až 2002. Jsou to ještě analogové kamery a v noci už špatně vidí, když použiji slangový výraz,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Nevýhoda starých kamer se ukazuje právě v noci a za snížené viditelnosti. „Noční záběry již nemají potřebné parametry pro práci městské a republikové policie,“ vysvětlil Jan Tecl.

Výměna nejstarších kamer bude stát 550 tisíc korun. V letošním roce město díky dotaci pořídí i jeden nový kamerový bod, který bude monitorovat lokalitu v okolí obchodního domu Billa. Jsou tady dvě dětská hřiště a v místě se pohybuje hodně lidí. Jezdí tu maminky s kočárky, cyklisté, hrají si tu děti.

„Z nákladů ve výši 163 tisíc korun půjde za městem Havlíčkův Brod pouze deset procent nákladů, tedy 16 tisíc korun,“ doplnil starosta města.

Dění na všech monitorovaných místech nepřetržitě sledují městští strážníci na zvláštním pracovišti. Záběry z kamer, které jsou rozmístěné především v centru města, ale i na místech, která patří k těm rizikovějším, jako je městský park nebo dětská hřiště, využívá i státní policie.

Kamery patří k účinným preventivním opatřením. To potvrzuje i ředitel Městské policie Jan Pavlík. „Bezpečnost ve městě se po pořízení kamerového systému každopádně velice zlepšila. Případů, kdy nám a našim kolegům z policie České republiky pomohl, jsou desítky za rok,“ uvedl.

„Kamerový systém města napomohl třeba v objasnění vandalství ženy z Havlíčkobrodska, která opakovaně poškozovala zaparkované vozy na několika místech ve městě,“ zmínil Jan Tecl.

Dohled kamer na pořádek ve městě vesměs oceňují i místní obyvatelé, kteří se na město obracejí i s vlastními návrhy, kde by kameru chtěli mít. „Jsem určitě ráda, že tu jsou. Když to porovnám s bezpečností v mém předchozím bydlišti, tak se to nedá srovnávat. Tam by na náměstí nic hezkého dlouho nevydrželo. Nejvíc vítám kamery poblíž dětských hřišť,“ míní Jana Nováková.