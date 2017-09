Brodská knihovna opět otevírá Univerzitu volného času

Havlíčkův Brod – Co s volným časem? V Havlíčkově Brodě mají jasno. Zdejší Krajská knihovna Vysočiny opět otevírá Univerzitu volného času. V minulém roce se do ní zapsalo více než tisíc posluchačů. Noví zájemci se mohou zapisovat 19. a 20. září v sále Staré radnice.

Univerzita třetího věku. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Připraveny jsou pro ně jazykové kurzy, seznámí se s životem našich předků, prozkoumají dějiny Havlíčkobrodska, poslechnou si příběhy slavných obrazů nebo se mohou naučit pracovat s počítačem.



Krajská knihovna Vysočiny lidem poprvé otevřela brány vzdělávání před patnácti lety. Inspirovala se aktivitami pro seniory, které v Praze řadu let organizovala trenérka paměti a předsedkyně spolku pro trénování paměti a mozkového joggingu Dana Steinová. Myšlenka celoživotního vzdělávání se u lidí setkala s nadšením a počet zájemců stále roste. „V minulém roce se zapsalo více než tisíc posluchačů,“ uvedla Marcela Valecká z úseku celoživotního vzdělávání Krajské knihovny Vysočiny.

Knihovna se vzděláváním snaží přiblížit co největšímu spektru zájemců, bez jakéhokoliv omezení. „Rozhodující není věk ani předchozí získané vzdělání. Důležitý je především zájem o daný obor a jeho problematiku, chuť čerpat nové vědomosti, aktivně trávit volný čas, setkávat se na přednáškách s lidmi podobných zájmů, vyměňovat si zkušenosti a posilovat tak sociální vazby. Přednášky probíhají v příjemné atmosféře, posluchači se nemusí obávat žádného zkoušení či ověřování znalostí testy. Smyslem studia je, aby si každý pro sebe odnesl to, co pro něj bude přínosné a zaujme ho,“ doplnila Marcela Valecká.



Univerzita se lidem snaží nabídnout co nejpestřejší paletu počítačových i nepočítačových oborů. Studium probíhá formou přednášek. „Ty vedou zkušení externí lektoři a pedagogové, kteří prezentují předměty poutavou a populární formou. Spolupracujeme například s pedagogy místních škol, s pracovníky Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, s lékaři brodské nemocnice, s psychology a mnoha dalšími,“ přiblížila podrobnosti provozu univerzity Valecká.



Vzdělávání probíhá nejen v sále brodské Staré radnice, ale také v počítačové učebně knihovny, v budově České pojišťovny nebo v prostorách AZ centra.



Aktuální zimní semestr zájemcům o vzdělání nabízí výuku anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka, nabídne mistry holandské malby i tréning paměti. V dějinách Havlíčkobrodska zájemce seznámí s módou mezi středověkem a barokem i odíváním pravěku a starověku, přiblíží textilní továrny nebo ideál ženy prvního pololetí dvacátého století. Život našich předků je seznámí s tradicí českého včelařství, stolováním na šlechtických stolech nebo vánočními zvyky v Evropě. Nebude chybět ani psychologie, zdravý životní styl, dějiny hudby nebo příběhy slavných obrazů.

Do aktuálního semestru se lidé mohou zapisovat v úterý 19. září od 12.30 do 16 hodin a ve středu 20.září od 9 do 15.30 hodin. Zápis proběhne v prvním patře Staré radnice. Osobní účast je nutná.