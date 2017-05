Brodská porodnice se v květnu dočasně zavře

Havlíčkův Brod – Téměř na celý měsíc se v květnu zavře porodnické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Během dočasného uzavření porodnice se mohou budoucí maminky spolehnout na služby okolních porodnic.Foto: Ilustrační foto:Deník/archiv

„Z důvodu zahájení bouracích prací na perinatologickém centru a chystané rekonstrukci porodních sálů Nemocnice Havlíčkův Brod jsme se rozhodli pro dočasné uzavření porodnice, které se uskuteční v době od 9. května od 7 hodin do 22. května do 7 hodin,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Jak zdůraznila, v tomto termínu tak bude zcela zastaven příjem rodiček k porodům. Poté bude opět porodnice zprovozněna.

„Bourací práce by způsobily značný hlukový diskomfort pro rodičky. Zároveň tuto dobu využijeme k přestěhování porodních sálů do náhradních prostor, do 3. nadzemního podlaží hlavní lůžkové budovy. Zde již budou probíhat od 22. května porody bez omezení. Přestěhováno bude i perinatologické centrum,“ doplnila mluvčí.

„Uvědomujeme si, že pro budoucí maminky, které chtěly rodit v tomto termínu v naší porodnici, to může znamenat komplikace, a my se jim omlouváme. Nicméně provoz obnovíme k co nejkratší možné době, tedy 22. května. Od září 2017 pak budou mít k dispozici naše rodičky skutečně moderně vybavené porodní sály a krásné prostředí, “ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Antonín.

Jak zdůraznila mluvčí Černo, brodská porodnice si velice váží svých rodiček. Proto chce personál oddělení zajistit, aby při porodu měly rodičky maximální pohodlí, soukromí, klid a patřičné podmínky.

„Ty bychom za dané situace nutných stavebních úprav nemohli zajistit. Proto se vedení nemocnice rozhodlo pro tento dočasný krok. Plánovaná rekonstrukce perinatologického centra a porodních sálů bude trvat do září 2017. Po celou dobu budou moci maminky rodit v náhradních prostorách gynekologického oddělení,“ podotkla mluvčí.

Prenatální ambulance se bude nacházet od 9. května v 1.nadzemním podlaží v prostorách gynekologických ambulancí a bude fungovat na objednání v předem uvedených časech.

Perinatologické centrum pro novorozence je od 2. května dočasně přestěhováno do prostor dětské JIP v 5. patře.

„K dispozici budeme mít pouze pět lůžek pro rooming, společný pobyt matky s dítětem, včetně jednoho nadstandartního pokoje, pro krátkodobý pobyt i s otcem,“ upřesnila primářka dětského oddělení Magdalena Chvílová Weberová.

