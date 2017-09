Brodský gymnazista se dostal mezi 25 nejlepších českých studentů

Havlíčkův Brod – Mezi 25 nejaktivnějších středoškoláků z celé republiky se probojoval absolvent brodského gymnázia Jáchym Bártík. Mimo školu navštěvuje matematické a fyzikální soutěže a semináře, zajímá ho informatika nebo výtvarné umění.

Havlíčkobrodské gymnázium.Foto: DENÍK/archiv

Soutěž vyhlašuje server prostredoskolaky.cz. Ten každoročně oceňuje středoškoláky, kteří ve svém volném čase podnikají, pracují na vědeckých projektech, skládají prestižní zahraniční kurzy nebo se věnují dobrovolnické práci. Mladým lidem také nabízí informace o příležitostech, jak se mohou něco naučit mimo školu. Vybírat mohou z kurzů, soutěží nebo třeba zahraničních studijních pobytů. Naprostá většina studentů podle serveru vůbec netuší, jaké příležitosti se jim mimo školu nabízejí. Finančně vznik projektu podpořil třeba podnikatel Karel Janeček.

Mezi 25 nejlepších studentů se v letošním roce dostal i Jáchym Bártík z Havlíčkova Brodu, který letos odmaturoval na místním gymnáziu. K účasti v soutěži ho přesvědčil kamarád. Mezi Top 25 studentů České republiky ho dostaly jeho mimoškolní aktivity na poli matematiky, fyziky a zájem o informatiku nebo programování. „O soutěži jsem se dozvěděl náhodou od jednoho kamaráda, který mě ještě musel přemlouvat, abych vyplnit přihlášku. Jenom z oblasti matematiky a fyziky znám několik lidí, kteří by si zasloužili lepší umístění, než jsem měl já, ale o celé soutěži pravděpodobně vůbec nevěděli,“ soudí skromně bývalý gymnazista.

Vyhlášení soutěže se konalo v pražské centrále Microsoftu, kterou si mohli nejlepší studenti republiky prohlédnout a pobesedovat se zajímavými hosty z řad podnikatelů a mentorů. „Jakékoliv setkání s lidmi, kteří toho na svůj nízký věk dokázali tolik, jako hosté a ostatní účastníci soutěže, je pro mě inspirující,“ pochvaloval si organizaci Jáchym Bártík.

Podle jednoho ze zakladatelů serveru prostredoskolaky.cz Tomáše Zahradníka dnes vzdělání „jen“ ze školy nestačí. Nabídka neformálního vzdělávání je podle něj různorodější než nabídka školy. Student může nahlédnout i do oblastí, na které ve škole nenarazí a může se více věnovat oboru, kterému se chce v budoucnu věnovat. „Myšlenka je to zřejmě správná a divím se, že ji už někdo neuvedl do praxe,“ domnívá se Jáchym Bártík.