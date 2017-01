Budova finančního úřadu osiřela. Stát ji chce prodat

Havlíčkův Brod – Výšková budova na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě, v níž po dlouhá léta sídlil finanční úřad, je už prázdná.

Úředníci se i s celou agendou přestěhovali do nových prostor v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Štáflově ulici. Práci ve svém novém působišti zahájí právě dnes. Stavba ze sedmdesátých let minulého století je v majetku Generálního finančního ředitelství. To se ale postupem času změní.

„Budovu si do svého majetku převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových," sdělila ředitelka odboru komunikace Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Tuto informaci potvrdil Deníku i mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

„Budovu jako nepotřebný majetek nabídne náš úřad do prodeje, a to v okamžiku, kdy přejde do jeho vlastnictví," uvedl Ležatka s tím, že tak odpadne nutná potřeba rekonstrukce za desítky milionů korun. „Po prodeji ve výběrovém řízení s následnou aukcí budou získané finanční prostředky odvedeny do státního rozpočtu," pokračoval Ležatka.

Stavební úpravy nových prostor finančního úřadu ve Štáflově ulici stály 7,8 milionu korun. „Výsledkem je podstatné zvýšení komfortu nejen pro jeho jednaosmdesát zaměstnanců, ale také pro všechny klienty. Věří-me, že Štáflova číslo 2003 se stane dobrou adresou," poznamenal Ležatka a připomněl, že na uvedené adrese již působí i další úřady. Jde například o hradecké krajské státní zastupitelství, pobočky Českého statistického úřadu a České školní inspekce, zdravotní ústav, hygienickou stanici a další. „Ve třech částech tohoto objektu bude nyní umístěno kolem dvou stovek zaměstnanců státu. Lidé tak budou mít více státních úřadů na jednom místě," konstatoval Ležatka.

Havlíčkobrodská radnice ovšem z faktu, že na Smetanově náměstí stojí opuštěná budova v nedobrém technickém stavu, nadšena není. Představitelé města se obávají, že k jejímu prodeji hned tak nedojde. „Máme špatné zkušenosti i s prodejem daleko menších objektů. Vzpomeňme třeba na areál zemědělské školy nebo objekt obchodní akademie," zareagoval místostarosta města Libor Honzárek.

„Ani obyčejné pronájmy kanceláří v centru města se nedaří realizovat v krátkém čase téměř nikomu. Nabídnout tedy k prodeji mnohopatrovou a současně i největší administrativní budovu ve městě s mnoha desítkami kanceláří k prodeji bude poměrně složitý úkon," pokračoval Honzárek. Současně upozornil na fakt, že budovu nelze přestavět, a to na základě platného územního plánu, na byty ani na jiné ubytovací zařízení. „Případný nabyvatel musí počítat s dalšími vysokými investicemi. Stávající skleněné opláštění je na hranici životnosti a v minulých letech se začalo spontánně uvolňovat," řekl Honzárek. Podle jeho názoru by bylo lepším řešením, kdyby stávající vlastník objekt opravil, zmodernizoval a poté ho opětovně využíval k účelu, pro který byl vybudován. „Tedy k výkonu administrativy, v tomto případě státní správy. Ostatně byl to právě stát, za jehož působení došlo k přirozenému zestárnutí konstrukcí a k opotřebení celého objektu," zdůraznil Honzárek.

„Navíc nejsem zcela přesvědčen o tom, že je historická budova někdejšího kláštera, dnes v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tím nejvhodnějším místem pro finanční úřad a další státní instituce. Myslím si, že by měla sloužit spíše k duchovnějším věcem, ke kultuře a společenským akcím, či jako muzeum nebo knihovna. Úřady patří do administrativní budovy, tedy do takové, jaká stojí na Smetanově náměstí," uzavřel Honzárek. Výšková budova byla v 70. letech minulého století postavena jako reprezentativní sídlo ředitelství státního podniku Škrobárny. Po roce 1989 sloužila jako sídlo finančního úřadu.