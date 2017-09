Cestující se ve Ždírci dočkali nových čekáren

Vysočina - Státní podnik Diamo by měl získat v ČR monopol na těžbu uranu. To navrhuje vládě ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je to dilema, říká starosta města Polná. Nechme to na právnících, zaznívá z Přibyslavi. Podle právníka ale státu hrozí zcela reálně mezinárodní arbitráž.