Cestujícím chybějí rychlíky

Havlíčkobrodsko – K nejméně oblíbeným železničním tratím na Havlíčkobrodsku patří zřejmě ta ve směru Havlíčkův Brod – Pardubice.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Iva Janoušková

České dráhy se cestujícím asi nezavděčí. Obce ležící podél trati trápí špatná dopravní obslužnost ve večerních hodinách. Další cestující označují jízdu po této trati za celodenní výlet pro důchodce a chtějí zpět rychlíky.

Hlavně nedostatek večerních spojů na trati Pardubice - Havlíčkův Brod, ztížil život cestujícím v mnoha obcích. Nedostatek železničních spojů může mít podle starostů druhotný vliv i na křivku nezaměstnanosti.

„U nás byly rychlíky nahrazeny spěšnými vlaky, které v obci Sobíňov zastavují. Naopak rychlíky u nás nestavěly, tím pádem jsme dokonce některé spoje získali, zlepšila se hustota spojů o víkendech, ale problém je naopak ve všedních dnech," říká sobíňovský starosta Miloš Starý.

Potíž je v tom, že poslední večerní vlak projede přes obec Sobíňov kolem deváté hodiny večer. „Poslední večerní vlak zastavuje v Sobíňově kolem deváté hodiny, další spoje už nejedou. To je problém pro lidi, kteří pracují na směny například ve Ždírci nad Doubravou nebo Hlinsku, případně v Havlíčkově Brodě nebo v Chotěboři. Pokud vím, ti, kterých se to týká, jezdí do práce vlastním autem, třeba se domluví i několik lidí najednou. Nebo pokud pracují ve Ždírci či v Chotěboři, tak jezdí do práce na kole. Kdo auto nebo kolo nemá, má smůlu,“ popisuje situaci sobíňovský starosta s tím, že se nedostatek večerních spojů vedení obce snaží řešit už dva roky s provozovatelem trati.

Protože pokud se obyvatelé vesnic nedostanou do měst za prací, může to výrazně zvyšovat místní nezaměstnanost. Stejně jsou na tom další obce ležící podél trati směrem na Pardubice, například Rozsochatec, Bílek nebo Břevnice. „Pravda je, že doprava ve večerních hodinách ve všední den není na pardubické trati nejlepší, slyšel jsem, že občané si na to stěžují, ale žádné oficiální podněty, abychom to mohli řešit, nemáme, dokonce ani od místních firem,“ konstatuje místostarosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl.

Zvýšit hustotu spojů by bylo možné pouze se zvýšením financování dopravy. Obec spoje platit nemůže. Železniční trať směrem na Pardubice ale není u některých cestujících moc oblíbená dokonce ani během dne. Podle jejich názoru je tato trať ve srovnání s ostatními zanedbaná, přesto, že spojuje hned několik velkých měst nabízejících vcelku slušné pracovní příležitosti. Například Danuše Semerádová z Havlíčkova Brodu, která jezdí na Ždírecko za prací, považuje dopravní spojení na trase Havlíčkův Brod – Chotěboř – Chrudim a Pardubice za jedno z nejhorších.

„Jezdím většinou do práce autem, ale někdy se zkrátka stane, že mi auto nejede a tak musím sednout na vlak. České dráhy zrušily na pardubické trati rychlíkové spoje, což je škoda, aspoň v dopoledních a odpoledních hodinách mohly nějaké rychlíky zachovat. Rychlíky nahradily údajně spěšnými vlaky. Říkám údajně, protože to, co jezdí na pardubické trati je výletní courák s vyhlídkovou jízdou pro důchodce, který jede krokem a staví u každé meze. Cesta do Pardubic trvá hodiny. Já naštěstí jedu jen do Ždírce, ale i tak mám co dělat, abych se dostala do práce včas,“ povzdechla si paní Danuše.

„Žlutozelený mor, vlaky Regionovy nasazené na spěšné trati směrem na Pardubice jsou výsměch. Cesta z Pardubic do Brodu se jimi zvládnout dá jen obtížně,“ říká další pravidelný cestující na této trati Petr Blažek z Havlíčkova Brodu.