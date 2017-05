Chlapeček z babyboxu se jmenuje Jiří, po krajském hejtmanovi

Havlíčkův Brod – V pondělí 29. května se v 16.57 otevřela dvířka babyboxu v Havlíčkově Brodě a v místnosti stálé služby novorozeneckého oddělení signalizace oznámila odložené děťátko.

„Právě mi volala tisková mluvčí Petra Černo. Je to kluk, má 3310 gramů. Rychle jsme se domluvili na jménu Jiří. Jméno po významném muži Kraje Vysočina, jenž mi se zřízením babyboxu zásadně pomohl. Ať žije Jiří z babyboxu! Ať žije Jiří z Jihlavy,“ oznamuje autor myšlenky babyboxů Ludvík Hess.

Je to skutečně tak. V pondělí před sedmnáctou hodinou někdo do babyboxu v Havlíčkově Brodě u zadního vchodu do nemocnice vložil novorozeného chlapečka.

„Babybox v Nemocnici Havlíčkův Brod jsme otevřeli před čtyřmi roky po velkém střetu s názorem nemocnice. Tehdy nám řekla dnešní primářka dětského oddělení, v Havlíčkově Brodě babybox nepotřebujeme,“ vzpomíná Ludvík Hess. Nicméně babybox asi potřeba byl, neboť první děťátko bylo v babyboxu už po šesti měsících od jeho zprovoznění.

V nemocnici v Havlíčkově Brodě byla odložena celkem čtyři miminka, a sice dvě holčičky a dva kluci. Naposledy se alarm brodského babyboxu rozezněl v březnu 2015. „Poprvé se dveře babyboxu od jeho zprovoznění v roce 2012 otevřely ve večerních hodinách dne 13. června 2013, druhou holčičku tam zaměstnanci nalezli dne 15. září 2013," dodává mluvčí nemocnice Petra Černo.

Babybox u nemocnice v Havlíčkově Brodě byl na Vysočině zprovozněn v roce 2012 jako čtvrtý v pořadí. V rámci republiky mělo toto zařízení pro matky v nouzi pořadové číslo 52. Za celou dobu své existence zachránily babyboxy po celé republice život sto padesáti čtyřem dětem.

„Havlíčkův Brod v současné době babybox nepotřebuje, prohlásila tehdy lékařka Magdalena Weberová-Chvílová, dětská lékařka havlíčkobrodské nemocnice, zřejmě za všechny občany města. Opravdu za všechny," komentuje zprovoznění babyboxu v Havlíčkově Brodě autor nápadu, Ludvík Hess a připomíná smutnou skutečnost, kdy zhruba v roce 2008 bylo v prostorách nemocnice odloženo jednodenní miminko.

Ludvík Hess, který si s humorem sobě vlastním říká Babydědek, zdůrazňuje, že babyboxy nejsou proto, aby naváděly matky k odkládání dětí.

Na dvířka babyboxu proto nechal umístit vzkaz pro matky v krizi, kde je vyzývá, že pokud odkládají dítě jen proto, že nemají co jíst a kde spát, stačí zavolat na mobilní číslo a bude jim pomoženo. Baby-box je vytápěná schránka, do které matky mohou anonymně odložit dítě. Ihned se spustí alarm, který informuje lékaře o uložení dítěte. Jejich zřizováním se má předejít případům, kdy matka novorozence odloží a ten pak bez pomoci zemře.

„Montáž tohoto zařízení, které má specializovaný systém otvírání dveří a je vybavené i klimatizací, trvá asi tři hodiny. Rozměry a teplota uvnitř jsou přísně normované. Výroba trvala měsíc a půl, jde o malosériovou výrobu," upřesnil Zdeněk Juřica z firmy Montel z Náměště nad Oslavou, která bezpečnostní schránky vyrábí. Cena zařízení a jeho instalace je drahá. Jak zdůraznil Ludvík Hess, nelze toto realizovat bez sponzorů.

Hlavním dárcem, který zajistil, aby babybox v brodské nemocnici fungoval, je Josef Štajer a jeho akciová společnost OSDK Praha. V Havlíčkově Brodě žije totiž malý Alex, pětiletý syn Josefa Štajera. Proto je dárce k městu vázán hlubokým citovým vztahem. Dárce financoval po celé ČR těchto babyboxů hned několik.