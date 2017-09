Chotěboř podpoří sociální služby až milionem korun

Chotěboř – Podpořit financování svých sociálních služeb se po vzoru Kraje Vysočina rozhodla radnice v Chotěboři. Ovšem s podmínkou, že tyto služby pečují o klienty, kteří mají v Chotěboři trvalé bydliště.

Chotěboř.Foto: Foto:Deník/Archiv

„V roce 2018 mohou poskytovatelé sociálních služeb v Chotěboři dostat od města finanční příspěvek na každou službu, kterou poskytnou, ať už je to na měsíc nebo jeden den. Finance od města by měly sociálním službám pomoci vyrovnávat jejich finanční rozpočet, který občas bývá dost napjatý,“ informoval starosta Tomáš Škaryd s tím, že Chotěboř je zřejmě jedno z mála měst, které chce sociálním službám poskytovat finanční podporu tímto způsobem.

Projekt podpory sociálních služeb zavedlo město už pro letošek. Celková částka, o kterou sociální služby letos zatím město žádaly, byla zhruba 800 tisíc korun, pro příští rok radnice v Chotěboři počítá s částkou vyšší, kolem milionu korun.

Podle starosty ale musejí sociální služby splnit zásadní podmínku. „Klienti, o které pečují, musejí mít trvalé bydliště v Chotěboři, podpora je určena na zkvalitnění sociálních služeb jen pro občany Chotěboře,“ zdůraznil starosta. Jak dodal, bude město Chotěboř poskytovat peníze na podporu financování sociálních služeb i společnosti Senior holding, která v městě chystá stavbu Domova pro seniory a bude pečovat hlavně o seniory z Chotěboře.

To by podle starosty Škaryda mělo rozptýlit obavy obyvatel Chotěboře, že v novém domově bude místo jen pro lidi s vysokým důchodem. V současné době podporuje město Chotěboř například FOKUS Vysočina, který ve městě provozuje zařízení pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Denní stacionář, osobní asistenci a nově i sociálně terapeutickou dílnu, souhrnně nazývané Bludiště. Dále je to Charita a občanské sdružení Benediktus, které se stará o mentálně handicapované.