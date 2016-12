Chotěbořské jesle získaly dva miliony korun na svůj provoz

Chotěboř – Chotěbořská radnice obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí dotace na provoz městských jeslí.

Jesle v Chotěboři fungují již řadu let.Foto: Deník/Filip Brož

V letošním roce jde již o druhou částku. Celkově jde o dva miliony korun, které půjdou na provozní náklady. Chotěbořské jesle patří mezi jediné zařízení svého druhu na Havlíčkobrodsku. Letos však vznikly v okrese i dětské skupiny.

„Městské jesle v Chotěboři fungují nepřetržitě již řadu let. Patříme mezi jedno z mála měst na Vysočině, které jesle má. V letošním roce byly vypsány dotace na podporu dětských skupin. Toho jsme využili a upravili podmínky v jeslích pro získání dotace," uvedl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Ten podotkl, že poprvé za existenci dětských jeslí byla vypsána nějaká dotační výzva. „Dosud jsme vše hradili z městského rozpočtu. Peníze využijeme na provozní náklady v jeslích, tedy pro děti do tří let věku," pokračoval Škaryd s tím, že pro město je to velké plus.

Letos se také v jeslích podařilo navýšit kapacitu na čtyřiadvacet dětí. „Klasických mateřských školek je hodně, ale další nejbližší jesle jsou až v Jihlavě. Rodiče nám volají až z Pelhřimova, Humpolce nebo Havlíčkova Brodu a ptají se, co mají udělat pro to, aby k nám své děti mohli vozit," řekla ředitelka Městských jeslí Chotěboř Markéta Pfefferová. Chotěbořské jesle mají ve městě již dlouholetou tradici. Zařízení je určeno pro všechny děti od jednoho roku do tří let.

„Měli jsme tu i kojence, takže věk opravdu není překážkou. Jediné kritérium, které musí každé dítě splňovat, je to, že musí mít všechna povinná očkování a potvrzení od pediatra," vysvětlila Pfefferová.

Jesle v Chotěboři snad do budoucna nezůstanou jediným zařízením svého druhu na Havlíčkobrodsku. Otevřít vlastní jesle plánuje rovněž Světlá nad Sázavou.

„Naším stěžejním záměrem v této oblasti je výstavba nového pavilonu pro osmačtyřicet dětí v areálu mateřské školy v Lánecké ulici. Projekt řeší nejen stavbu další třídy mateřské školy, ale také třídy jeslí. Reagujeme tak na rostoucí poptávku ze strany rodičovské veřejnosti," uvedl již dříve starosta města Jan Tourek. Město přitom počítá s významnou dotační podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od září také funguje v obci Kámen u Havlíčkova Brodu nová dětská skupina Kamínek. Zařízení je velmi podobné jako tradiční školka, avšak s volnějším režimem. Je určena pro děti od dvou do šesti let a rodiče si hradí pouze stravu. „Maminky oslovily zdejší zastupitelstvo s tím, že nemají umístit kam své děti. Školky v okolí měly stále plnou kapacitu. Vedení obce jim vyhovělo, a tak projektová manažerka napsala projekt, který vyšel. Dětská skupina je financovaná převážně z dotací a částečně se podílí na financování také obec," uvedla vedoucí dětské skupiny Kamínek Soňa Valová. Ta podotkla, že okamžitá kapacita zařízení je maximálně dvanáct dětí.

„Fungujeme téměř jako klasická školka. Otevíráme v půl sedmé ráno, kdy k nám rodiče vodí své děti. Nejsme však primárně zaměřeni na vzdělávání, ale na výchovné činnosti, například rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Tak jako mateřské školy musí mít vypracován Plán vzdělání, musí mít dětské skupiny vypracovaný Plán výchovy a péče o dítě. Ten musí být zaměřen na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Dětské skupiny spadají totiž pod jiný zákon a resort, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí," vysvětlila Valová.