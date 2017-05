Chystáte hlučnou oslavu? Raději ji ohlaste na radnici

Přibyslav, Jihlava – Města a obce musejí od prvního října loňského roku zveřejňovat rok předem všechny společenské akce, které se mohou protáhnout déle než do dvaadvaceti hodin. Povinnost jim ukládá novela přestupkového zákona. Starostové si však stěžují, že nový předpis omezí pořádání spontánních oslav, které nelze dopředu plánovat.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Někteří radní se proto rozhodli ke svéráznému kroku. Například v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku zařadili před koncem minulého roku do vyhlášky o výjimkách z nočního klidu desítky akcí, na které chtěli výjimku. Byly mezi nimi třeba městské slavnosti a tradiční červnová pouť, ale i několik soukromých akcí, jako například oslava narozenin. Podle přibyslavských zastupitelů to měl být protest proti novým pravidlům.

Ministerstvo vnitra však do Přibyslavi vyslalo svoje úředníky a ti seznam notně proškrtali. Ale zásadní problém se objasnit nepodařilo. „Nikdo totiž přesně neurčil, co může být na seznamu výjimek, a co ne. Jaké oslavy má město schvalovat, a na které lidé už povolení nepotřebují,“ komentoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Podle něj musí být v duchu současného nařízení po dvaadvacáté hodině ve městech a obcích klid. A ten, kdo chce pořádat zábavu třeba až do půlnoci, potřebuje mít zastupitelstvem obce téměř rok předem schválenou výjimku z vyhlášky. „Dříve platilo, že o výjimce rozhodovali radní, když to bylo třeba,“ doplnil Kamarád.



Přibyslav se chtěla původně bránit soudně, ale nakonec se radní rozhodli, že vyhlášku schválí bez sporných bodů. „Ministerští úředníci nám vysvětlili, které akce bychom měli do výjimek zařadit a kde už to vhodné není. Rozhodli jsme se řídit jejich doporučením,“ řekl starosta Kamarád.

Dodal, že radní nechtěli dovést spor až k soudu, ale zákon za dobrý rozhodně nepovažují. „Očekávali jsme, že ministerstvo vydá nějaký jasný metodický pokyn, co ve výjimkách být může, a co už ne. Jasná pravidla totiž neexistují a samosprávy nedostaly žádné instrukce,“ vysvětluje starosta Kamarád. Podle něj by mělo platit, že do seznamu oslav, které mají místní samosprávy schválit a povolit, nepatří soukromé oslavy, pokud nebudou určeny pro větší množství lidí. „Ale co vlastně znamená větší počet lidí, to nám nikdo nevysvětlil. Takže to může být deset lidí, stejně tak polovina obce,“ říká starosta.

Přestože se vedení přibyslavské radnice novým pravidlům brání, všichni obyvatelé mu nefandí. „Pan starosta označil tento zákon za nesmysl, ale já si to nemyslím. Lidé chodící do práce, senioři, malé děti a nemocní lidé mají přece právo se v noci vyspat a mít klid. Nemohou být v noci rušeni soukromými večírky a ohňostroji svých sousedů,“ komentovala například v místním zpravodaji obyvatelka Přibyslavi Jana Höferová.

Nyní ale i v Přibyslavi musejí každou navrženou výjimku projednávat zastupitelé, a to s poměrně dlouhým předstihem. Přímo v Přibyslavi bude pomyslnou zkouškou ohněm, tedy uplatněním vyhlášky o nočním klidu v praxi, zřejmě setkání rodáků v Keřkově, který je místní částí Přibyslavi. „Takže pořadatelé oslav žádají o výjimku z vyhlášky o nočním klidu. Jenže nakonec jsme se dohodli, že bude asi nejlepší, když se pořadatelé s obyvateli obce vzájemně dohodnou, bez zásahu radnice,“ popisuje starosta Kamarád konkrétní příklad.



S delším procesem schvalování musejí počítat organizátoři akcí všude. Například v Jihlavě stačí u akcí, jejichž produkce končí do dvaadvacáté hodiny, jen oznámení. Pro déle trvající produkci je třeba zažádat o povolení. „Administrativu nebudeme zdržovat, že pořadatelé musejí počítat s delším procesem, protože výjimku schvaluje zastupitelstvo města. To obvykle zasedá po šesti až osmi týdnech,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Poslední zasedání jihlavského zastupitelstva před letními prázdninami bude 19. června. „Takže v případě, že se v polovině června někdo rozhodne, že udělá v červenci či srpnu festival, pak to opravdu nepůjde,“ upozornila Alena Zápotočná z radničního odboru školství a kultury.

Každá akce konaná v Jihlavě, která by zasáhla do doby nočního klidu, musí být totiž zahrnuta přímo do vyhlášky města. Ta již nyní obsahuje řadu velkých jihlavských akcí. Jsou mezi nimi například Vysočina fest, festivaly Sun Dance Park a Jihlava´s not dead nebo Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Například Luboš Vítek, pořadatel charitativní akce Přijďte na koncert, pomůžete, sdělil: „Nevnímám vyhlášku úplně pozitivně, na druhou stranu chápu, proč to město dělá,“ řekl Vítek.

Jihlavští zastupitelé vyhlášku schválili na základě parametrů, které určuje zákon. Každá akce, která by proto měla přesáhnout dvaadvacátou hodinu, je uvedená ve vyhlášce jako výjimečný případ s přesným vymezením, do kdy se v době pořádání akce posunuje doba nočního klidu.

Přibyslav by se podle starosty Kamaráda ráda ve spolupráci se Svazem měst a obcí dohodla na společném postupu, jak novelu vyhlášky o nočním klidu zrušit. Přibyslavští totiž nejsou jediní, komu se novela nelíbí. „Tam, kde existuje zákon, je vyhláška nadbytečná. Jsem proti tomu, aby vyhlášky regulovaly všechno, protože vše stejně nikdy nepostihnou,“ konstatuje starosta Kamarád.

Podle Svazu měst a obcí do loňského podzimu mohly samosprávy operativně udělovat výjimky z nočního klidu třeba jen pár hodin před chystanými oslavami. Nyní už to není možné. Ministerstvo vnitra změnu zákona zdůvodňuje tím, že neexistovala jednotná pravidla, ale akcí přesahujících noční klid a stížností na jeho rušení přibývalo. Lidé musí mít podle Ministerstva vnitra možnost se na akce spojené s hlukem v nočních hodinách připravit. Proto musí být tyto akce předvídatelné.

Místní samosprávy i některé kraje však vyhlášku odmítají, protože omezí konání takových spontánních akcí, jako je například spontánních oslava vítězství místního sportovního týmu v soutěži, omezí i aktivitu různých místních organizací a spolků.