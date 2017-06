Cvičný byt učí děti z dětského domova v Nové Vsi samostatnosti

Nová ves u Chotěboře – Už celých 65 let existence si v sobotu připomněl dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře. Návštěvníkům vedení domova představilo v rámci dne otevřených dveří i takzvaný cvičný byt, kde se obyvatelé domova připravují na vstup do samostatného života.

Jedním z obyvatel cvičného bytu pro mládež starší osmnáct let, která zůstává dále v domově na dobrovolném pobytu z důvodu dokončení soustavné přípravy na budoucí povolání, je nyní dvaadvacetiletá Lada Chudá. „V domově jsem už šest let a jsem vděčná za všechno, co mě tady naučili a co mi dali do života. Pocházím z rodiny, která vůbec nefungovala, samé problémy, dluhy, konflikty, věčné stěhování,“ svěřuje se energická blondýnka.

V domově našla kamarády, získala vzdělání, je vyučená hned ve dvou oborech. A jak doufá, podaří se jí snad v budoucnu rozjet i vlastní podnikání. „Ve cvičném bytě se učíme hospodařit s penězi, starat se sami o sebe, je to ze začátku náročné, ale myslím, že to zvládnu a dokážu se postavit na vlastní nohy. Někteří moji kamarádi se vrátili zpět k rodině a dopadlo to s nimi špatně, to nechci,“ zdůrazňuje Lada.

Pro ředitelku Dětského domova v Nové vsi Etelu Coufalovou je toto zařízení prakticky celý život. „V domově jsem začala pracovat v roce 1985, pak jsem se stala ředitelkou. Za čtyři roky mě čeká důchod. V domově pracuje i můj manžel, takže celý můj život je s tímto zařízením spojený,“ vysvětluje ředitelka. Jak dodává, největší radost má z toho, když se dětskému domovu podaří vrátit jeho obyvatele zpět do života jako samostatné a cílevědomé lidi.

Nemálo z nich se pak do zařízení při různých příležitostech vrací, aby se mohli pochlubit vlastní rodinou nebo životními úspěchy. Domov se těší i velké podpoře obce Nová Ves, která vychází zařízení všemožně vstříc.

Za léta existence dětský domov oslovil nemálo lidí, kterým není osud dětí bez rodiny lhostejný. Patří k nim i Hana Netolická ze sdružení Maminky Hlinecka. „Před lety jsem do domova přivezla vánoční dárky a rozhodla jsem se zdejším dětem s mou rodinou a kamarádkami pomáhat i dál jako patroni. Líbí se mi, jak se tady o děti starají a jak je připravují na život, i když ne vždy se to povede. Nejsem příznivcem anonymních SMS nebo posílání peněz na různé složenky,“ vysvětluje paní Hana.

Oslavy 65 let dětského domova s bohatým celodenním programem zajistil spolek Fantazáci z Jeřišna. „S domovem spolupracujeme od loňska, kdy jsme přišli s nápadem, vytvořit Multi art show. Od té doby jsem se zařízením v kontaktu,“ vysvětluje za Fantazáky Ondřej Hašek. A jak se dívá na existenci dětských domovů „člověk z venku?“

Podle Ondřeje jsou tato zařízení potřebná, protože umožní dětem z problémových rodin vstup do normálního života. Podle jeho názoru takzvaná pěstounská péče, která by měla prý domovy ve většině případů nahradit, není tak úplně šťastný nápad. „Myslím, že by nejdřív měly děti pobýt nějakou dobu v domově a naučit se vše potřebné, vzdělat se. A pěstounská péče by měla být až druhé stádium vstupu do života,“ myslí si Ondřej.

Dětský domov v Nové Vsi, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina, byl založen v březnu 1952, dnes v něm žije 32 dětí. Kromě toho domov provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož kapacita je většinou přeplněná.