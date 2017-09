Den neslyšících připomene brodská nemocnice v pátek

Havlíčkův Brod – V letošní sezoně oslaví BK Havlíčkův Brod 90. let od založení klubu. Tuto událost bude hokejistům připomínat devadesátka na nových dresech a všichni si přejí, aby to byly dresy postupové do WMS ligy. Křest tohoto dresu proběhl na havlíčkobrodském náměstí za přítomnosti pětistovky fanoušků. Křestu se ujaly nejpovolanější, brodské legendy Jan Suchý a Jiří Holík.