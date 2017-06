Den zdraví v Havlíčkově Brodě získal pro charitu osmdesát tisíc

Havlíčkův Brod - Přes dva tisíce lidí navštívilo v sobotu Den zdraví v Havlíčkově Brodě. Stovka lidí si před blížícím se létem nechala vyšetřit podezřelá pigmentová kožní znaménka a dalších sto lidí si ověřilo, zda mají v pořádku oči.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Sedmdesáti lidem poradili výživový poradci se zdravým jídlem a 47 lidí si nechalo vyšetřit krev. Třináct z nich mělo vysoký cholesterol a tři příliš vysoký podíl cukru v krvi. A 80 000 Kč zamířilo pro charitativní organizace Kraje Vysočina. Návštěvníkům zahrálo Komorní akordeonové těleso a vystoupily Mažoretky, Taneční skupina Rockstars a Taneční skupina Dragon Tendenc. Akci pořádá Oborová zdravotní pojišťovna.

„V soutěži Každý krok pomáhá získala 50 000 Kč Oblastní charita Havlíčkův Brod pomáhající lidem a rodinám v nouzi. Druzí v pořadí se umístili Úsměváčci, kteří tak získali odměnu 10 000 Kč a stejnou částku si odnesly i organizace na třetím a čtvrtém místě, tedy spolek Vrátka pomáhající hendikepovaným otevřít vrátka do lepšího života a Život 99 poskytující tísňovou péči a osobní asistenci. Podstatou akce je nachodit co nejvíce kroků pro charitu. Celkem se do akce zapojilo na 4 500 lidí, kteří společně nachodili 623 245 434 kroků,“ informoval za pořadatele, Odborovou zdravotní pojišťovnu, mluvčí Mario Böhnme.

„Když jsme odstartovali akci Každý krok pomáhá, těšili jsme se, že snad alespoň několik lidí namotivujeme k tomu, aby začali pravidelně zdravě a lehce sportovat, tedy aby začali pravidelně chodit na výlety, nebo třeba vystupovat o zastávku dřív v MHD. Místo toho se každý měsíc zapojuje několik tisíc lidí, což je úžasné. Gratuluji Oblastní charitě, ale uznání si zaslouží každý jeden účastník, protože chůze je nejzdravější pohyb, který člověk pro sebe může udělat. A zdravý pohyb samozřejmě významně pomáhá prevenci onemocnění,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

„V Havlíčkově Brodě také padl rekord co do počtu účastníků zaregistrovaných do akce Každý krok pomáhá. Za jediný den jich přibylo přes tisíc. V každém týmu tak tak bylo přes tisíc účastníků, což je vynikající výsledek,“ říká Mario Böhme, vedoucí obchodního odboru Oborové zdravotní pojišťovny. „Společně všichni účastníci urazili vzdálenost 436 272 kilometrů, takže by za měsíc došli na Měsíc a ještě kousek dál,“ dodává Böhme.

„Akce Každý krok pomáhá nyní pokračuje pro Liberecký kraj. Do akce se lze zapojit na www.kazdykrokpomaha.cz. Registrace je rychlá a snadná.