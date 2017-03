Děti na pastvě

Havlíčkův Brod - Pokud chcete posílat děti na pastvu, tak prosím, ale rozhodně tam nebudete posílat moje děti, rozčilovali se prý v pořadu na téma školní bufety u „kotelnické" moderátorky na veřejnoprávním kanále někteří účastníci debaty.

Štěpánka Saadouni.Foto: Deník/archiv

Pamlsková vyhláška hýbe školstvím. Když dnešní padesátníci byli dítka školou povinná, žádné automaty ani bufety ve školách nebyly. Svačiny si školáci nosili z domova nebo si mohli u školníka koupit jogurt, mléko a rohlíky. A bylo to tak správně. Automaty a bufety není to, co by se ve školách mělo řešit. A ředitelé by se měli starat se o to, aby se děti něco naučily. Řešit stravování by měli především doma rodiče podle svého přesvědčení a podle své kapsy. Neboť jsou za dítě zodpovědní. Nechtějme, aby naše osobní záležitosti a naše životy stále řešila škola, úřad nebo dokonce stát. Nikam to nepovede. Chcete mít, maminko, dítě otylé jak soudek na slanečky? Vaše zodpovědnost! Vy jste dítě porodila, ne škola. Je těžké vnucovat ve škole dítěti zdravou výživu, když se jeho rodiče doma krmí salátem s majonézou, k večeři mají třikrát do týdne pizzu a k obědu hranolky. Ale i to by měl být jen jejich problém.

