Děti si užijí svátek. Třeba v zoo s papoušky a dravci

Vysočina - Děti dnes mají svůj den. Oslavy na Vysočině nabídnou zábavu, soutěže, sport, ale i poučení. Některé oslavy na počest dětí jsou již dnes, vše vyvrcholí o víkendu.

Jedna z největších akcí se koná v areálu jihlavské zoologické zahrady, kde je pro malé návštěvníky připraven speciální program. Jeho součástí budou v sobotu ukázky papoušků a jejich volné létání. „Najdete je za tobogánem v dětském koutku a předvedou vám v čase od 10 do zhruba 15 hodin to, jak mohou velcí papoušci spolupracovat se svými majiteli," informoval mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Děti i rodiče si budou moci prohlédnout zvířata zblízka v rámci letových ukázek dravců a sov či komentovaného krmení vyder a lam. Krmení vyder je ve dvanáct hodin, lam o dvě hodiny později. V africké vesnici Matongo bude připraveno výtvarné tvoření a po zdolání malé soutěžní stezky v parčíku za dolní pokladnou získají děti poukaz na zmrzlinu zdarma. Navíc, pokud odevzdáte vysloužilý elektrospotřebič na parkovišti zoologické zahrady společnosti Elektrowin, dostanete dětskou vstupenku zdarma.

Pokud se vám nechce do zoo, můžete sobotní odpoledne strávit v areálu letního kina v Jihlavě. Od 13 do 18 hodin se tam vaše děti zabaví u animačního programu, soutěží i řady vystoupení. Také letos přijede do krajského města Michal Nesvadba, dále pak zazpívá písničkář Pekař nebo hudební skupina Maxim Turbulence. Dospělé zaujme exhibiční biketrialové vystoupení plné adrenalinu v podání Honzy Šmída a Lukáše Müllera alias RideWheel, dále dřevorubecká show či taneční vystoupení.

„Dárky dceři ke dni dětí nedávám. Spíše s manželem vymyslíme nějaký zajímavý program. V závislosti na počasí jezdíme do zoo, ve městě pořádají také různé akce na den dětí, nebo třeba jenom do cukrárny na zmrzlinu. Prostě být všichni spolu a užít si prima den," nechala se slyšet Marcela Kovaříková z Velkého Meziříčí.

Již dnes je možné slavit například ve Žďáře nad Sázavou, kde výskotem různě starých dětí ožije rekreační areál u Pilské nádrže. Pořadatelé Dne dětí nachystali pro všechny příchozí od 14 do 17 hodin zábavné odpoledne. „Děti budou u jednotlivých stanovišť plnit úkoly, za každý splněný dostanou do kartičky razítko a v cíli obdrží za svoji snahu drobný dárek," prozradila Zdeňka Prokopová, zástupkyně ředitele Active-střediska volného času.

Nebudou chybět ani tradiční skákací atrakce a fotokoutek. „Pozvání přijala dále společnost historického šermu Flamberg, vystoupí děti z kroužků při Active nebo country a rocková kapela při Základní umělecké škole Františka Drdly," prozradila více z programu oslav Mezinárodního dne dětí Prokopová. Během celého odpoledne je areál pro veřejnost volně přístupný.

Na Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě zase zavítá herečka a zpěvačka Dáda Patrasová se svým zábavným pořadem pro děti JuliDáda show plnou soutěží, písniček a povídání. „Společně s Dádou vystoupí i její kamarádka, žížala Julie. Akce se koná v pátek od půl páté odpoledne, v případě nepříznivého počasí v sále Staré radnice. Vstup je zdarma," informovala knihovnice Helena Valtrová.

To v pelhřimovském areálu Beachwell se první červen ponese v duchu pirátů a dobrodružství. Na děti čeká nafukovací skákací koráb a nejrůznější disciplíny, které prověří zdatnost oslavenců. Připravena je mimo jiné překážková dráha mezi žraloky, skákání v pytlích, hod kokosem, hledání perel v písku nebo stavění majáku. Od 15 do 18 hodin budou moci děti navštívit pirátský tetovací salon a v tvůrčí dílně si vyrobit doplňky pro piráty a princezny. A organizátoři neopomněli ani na malé překvapení pro děti.

Mezinárodní den dětí, který každoročně připadá na první červnový den a jehož cílem je upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí, spojili pořadatelé v kamenické střelnici pod Bradlem s myslivostí.

Kluci a holky si budou moci v sobotu projít naučnou mysliveckou stezku, prohlédnout si rybářskou expozici či si vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny a vyřádit se na skákacím hradě. Ti odvážnější si rovněž zastřílí ze vzduchovky a z malorážky.