Děti ze sociálně slabých rodin dostanou obědy zdarma

Vysočina – Rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé finanční situaci, podává Kraj Vysočina pomocnou ruku v podobě potravinové pomoci.

Vydávání školních obědů. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Jan Vraný

„Cílem je zabezpečit školní stravování dětem mateřských a základních škol ze sociálně slabých rodin, a to formou uhrazení stravného ve školních jídelnách,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Kraj se zapojil do Operačního programu potravinové a materiální pomoci a tímto způsobem se mu podařilo získat finanční prostředky ve výši okolo 4,7 milionu korun. „Ty budou vynaloženy na potravinovou pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Týká se to dětí z mateřských škol a žáků základních škol, případně žáků nižších stupňů víceletých gymnázií,“ uvedl Vladimír Novotný.

Finanční prostředky na potravinovou pomoc dětem jsou vypláceny z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Vyhlašovatelem výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí a peníze jsou přerozdělovány prostřednictvím krajů. Možnost bezplatných obědů je určena dětem od tří do patnácti let. Kraj hodlá letos rozdělit finanční prostředky mezi padesát škol a školských zařízení, které se do projektu přihlásily.

„Dotace pro jednotlivá školská zařízení se bude odvíjet od způsobilých nákladů, to znamená od přesného počtu dětí za sledované období, počtu přihlášených a odebraných jídel, celkových nákladů za stravné a režijních nákladů,“ popsala postup Pavla Poulová z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Do projektu se zapojila i školská zařízení z Nového Města na Moravě. „Přidají se všechny naše základní školy i školky a to jak ve městě, tak i v jeho místních částech. Počítáme s tím, že potravinová pomoc dětem začne fungovat od nového školního roku. Rodiče dětí o ni musí požádat a také prokázat, že splňují podmínky pro příspěvky v hmotné nouzi,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

„Podmínkou je prokázat, že po dobu tří měsíců rodině vznikl nárok na pomoc v hmotné nouzi. Potvrzení o tom vystavuje úřad práce,“ doplnil novoměstský starosta.