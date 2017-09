Diváci na Havlíčkobrodsku byli k dobročinnému kinematografu štědří

Havlíčkobrodsko – Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod a Ždírec nad Doubravou. Tato tři města navštívil nedávno pojízdný Kinematograf Bratří Čadíků. Peníze za vstupného putují na Konto Bariéry a má za cíl pomoci postiženým dětem i dospělým k nákupu zdravotních pomůcek.

Kinematograf Bratří Čadíků.Foto: Deník/archiv

„U příležitosti charitativního promítání Kinematografu Bratří Čadíků, se vybralo v obci Havlíčkova Borová 6 527 korun a v Havlíčkově Brodě 10 105 korun,“ informovala za Konto Bariéry Sandra Štefaniková. Dalším městem, které na charitní konto přispělo, byl Ždírec nad Doubravou.

„Promítání filmů na ždíreckém náměstí se uskutečnilo dnech 17. a 20. Srpna. Mělo u návštěvníků města velice kladný ohlas. Počasí přálo. Diváci byli štědří. V rámci dobrovolného vstupného, které putuje na Konto Bariéry, věnovali částku přesahující 10 tisíc korun. Jenom pro porovnání, tato částka se rovná částce, vybrané v sedmkrát větším Havlíčkově Brodě,“ sdělil ždírecký starosta Jan Martinec.

Každý rok diváci Kinematografu podle Sandry Štefanikové přispívají dobrovolným vstupným na dobročinné účely. Letos přispěli diváci již částkou přes 700 tisíc korun. Kinematograf bude po České republice jezdit ještě 14 dní. Výtěžek z dobrovolného vstupného pomůže konkrétním dětem a dospělým s handicapem, Konto Bariéry podpoří nákup zdravotní a rehabilitačních pomůcek. „Takto diváci loni podpořili i třicetiletého Lukáš z Olomouce, který byl těžce zraněn při nehodě automobilu, kde cestoval jako spolujezdec. Utrpěl tříštivou zlomeninu sedmého krčního obratle a zůstal upoután na vozík. Z výtěžku Kinematografu mu Konto Bariéry přispělo na motomed, na kterém může rozcvičovat svalové spazmy (svalovou ztuhlost), která se mu tvoří na nohách,“ sdělila Štefaniková.

„Spolupracujeme s Kinematografem bratří Čadíků devět let a přineslo nám to téměř pět a půl milionu roku. Věřím, že lidé chodí rádi na Kinematograf i proto, že tím přispějí na dobrou věc. Tak si to vysvětluji já i Josef Čadík. Mám ráda jeho větu, kterou nikdy neopomene říci, lidi nás mají rádi, paní ředitelko, vás jako nadaci i nás. Asi má pravdu a letošní léto je toho důkazem“, konstatovala Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. „Vstupné na projekce Kinematografu je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. Filmové léto je se sponzorstvím různých nadací spjato od roku 1998,“ dodal Josef Čadík.