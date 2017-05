Divadlo na Ostrově čekají změny, zkulturnění interiéru i lepší služby

Havlíčkův Brod – Majitelem divadelního a promítacího sálu na Ostrově je od podzimu Město Havlíčkův Brod. Kulturní svatostánek díky tomu čekají podstatné změny. Tou první je změna názvu na Městské divadlo a kino Havlíčkův Brod.

Ilustrační fotoFoto: Miloš Novák

To by mělo lidem usnadnit orientaci mezi akcemi pořádanými městem a vlastníkem velkého sálu, který nese nadále název KD Ostrov. Městské divadlo by teď svému jménu mělo dostát i esteticky. Chystá se výměna sedaček a koberce v sále, zkvalitnění služeb i rozšíření nabídky.

Havlíčkův Brod o své historické divadlo přišel před více než půl stoletím. Roku 1951 jeho provoz ukončila demolice. Z budovy středověké solnice na Smetanově náměstí zbyla jen divadelní opona, která je v současnosti v depozitu brodského muzea. „Dvě a půl generace Broďáků vyrůstaly bez divadla, neměli možnost poznat, co je to za kulturu a jaká pravidla a styl chování si vyžaduje,“ říká nový jednatel kulturního zařízení Tomáš Hermann.

Současná budova kulturního domu původně plnila úlohu tanečního sálu. Po jeho přestavbě slouží kulturním pořadům už čtvrt století. „Naší ambicí je pozvednout ducha divadla a pokusit se nějakým způsobem vizuálně a funkčně skloubit jeho dvě funkce. Divadla a kina. Každé má svůj způsob oblékání, každé má jinou kulturu, své publikum. Když vejdete dovnitř, mělo by to vypadat jako v divadle. Takže je potřeba zejména posílit estetickou stránku. Veřejné prostory, foyer, sál. Myslím, že lidem, kteří přijdou do kina, určitě nebude vadit, že budou v hezčím prostředí a pro to divadlo to bude adekvátnější,“ vysvětluje Hermann.

V letošním roce přijde na řadu výměna sedaček a koberce v sále. To je zásadní krok, protože když lidé v sále stráví dvě hodiny, měli by se cítit pohodlně. Při sezení i vizuálně. Zvelebeného sálu by se fanoušci kultury měli dočkat při zahájení podzimní sezony.

Změna čeká také veřejné prostory. „Dojde i na sociální zázemí, vstup do budovy nebo pokladnu. Tady bychom chtěli vyjít vstříc lidem, kteří by už nemuseli pro vstupenky chodit nahoru, ale kancelář by se jim přesunula do přízemí. To je ale otázka několika let,“ doplnil Hermann.

Od podzimní sezony by také mělo vejít v platnost odstupňované vstupné na divadelní představení. Sál nabízí lepší místa na sezení i ta o něco méně zajímavá. Měl by se zvýšit počet divadelních představení. Nově by se mohla odehrát až dvě měsíčně. Jiné žánry by mělo nabízet i kino, které doposud cílilo na vyložené tutovky.

Město Havlíčkův Brod do provozu Ostrova vstupovalo postupně, a to přispíváním na jeho činnost nebo investicí do divadelní techniky. Na podzim loňského roku potom za 12 milionů odkoupilo většinový podíl od odborových svazů, které byly původními vlastníky.

Podzimní divadelní sezonu na Ostrově odstartuje 6. září koncert dvou členů vokálního uskupení 4tet.