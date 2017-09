Dny evropského dědictví nabídnou rozhledy z výšek, podzemí i krypty

Vysočina – Pozdní léto je ideálním časem k návštěvě známých i neznámých památek. Tento víkend se všem zvědavcům v rámci Dnů evropského dědictví otevřou i ty památky, které jsou běžně nepřístupné. Jiné zase budou otevřeny zdarma nebo nabídnou zajímavý program.

Na Havlíčkobrodsku se na návštěvníky těší třeba unikátní Štáflova chalupa z 16. století nebo původně hornický kostel svaté Kateřiny. Čekají je i krásné výhledy, neboť se jim na mnoha místech otevřou vyhlídkové věže, budou moci sestoupit do podzemí, navštívit synagogy, zámky, výstavy, koncerty nebo třeba šatlavu.



Dny evropského dědictví letos propojuje téma Památky a příroda. To má lidem přiblížit význam české krajiny. Například té barokní, která patří ke světovým unikátům. Na Vysočině ji reprezentuje například krajina kolem Jemnice a Police s mnoha kříži či kaplemi nebo poutní areál U svaté Anny, poblíž cisterciáckého kláštera v Pohledu na Havlíčkobrodsku, až po okolí poutního kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku. Kochat se jí můžeme také v areálu kolem kostela Jana Nepomuckého na Zeléné hoře u Žďáru nad Sázavou nebo u zámku v Jaroměřici nad Rokytnou, která se pyšní krásnou barokní zahradou.



"Máme krásné lokality, kterým osvícení a vzdělaní lidé kdysi vetkli předem pečlivě promyšlený, specifický vzhled. Naplánovali kompozici dálkových výhledů s kříži, kapličkami a božími muky tak, aby to lahodilo našemu oku. Našim úkolem je tento odkaz chránit a ne je ničit stavbou solárních a větrných elektráren, jak se mnohde na území naší republiky bohužel děje. Našim cílem je proto šířit osvětu a učit lidi, aby vnímali památky okolo nás a chránili je i pro další generace," vysvětluje místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, který je také předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. To v Čechách Dny evropského dědictví zaštiťuje.

Smyslem sdružení je především popularizace významu a problémů kulturního dědictví. "V Čechách sice nemáme moře, máme ale 40 tisíc památek, které nám přinášejí dobrodružství, jež můžeme stále objevovat. Nepodaří-li se nám však s nimi odpovědně hospodařit a rozumět jim, může postupně docházet k nezvratným ztrárám a degradaci tohoto bohatství a hodnot zděděných po předcích," zdůrazňuje Libor Honzárek. Ochrana kulturního dědictví má podle něj v Čechách velkou tradici. Pochází až z dob Rakousko-Uherska a Čechy byly pro mnohé země dlouho příkladem. "Přesto jsme stále konfrontováni s nezájmem a někdy až odporem chtít památkám rozumět a chránit je," zmiňuje Libor Honzárek.



Osvětu památkové péče přináší i každoroční mezinárodní akce Dny evropského dědictví. "Po celé republice je vybráno asi 800 památek, ve kterých je buď připravený nějaký speciální program nebo se lidé mohou podívat do míst, kam se běžně nedostanou. Smyslem je, aby se popularizoval památkový fond u nás i ve světe. Aby se lidé nejezdili jenom dívat na místa, kde spaly princezny nebo stály středověké mučírny, ale aby památkám, řekl bych porozuměli vice do hloubky a hlavně aby si vážili odkazu po našich předcích a pochopili, jak je důležité ho neničit," doplnil Libor Honzárek.



Dny evropského dědictví proběhnou od pátku 8. září do neděle 10. září, hlavní program je ale ve většině měst situován na sobotu. Na Vysočině bude zpřístupňeno celkem 69 památek a proběhne tu 23 akcí. "Za Havlíčkobrodsko bych určitě doporučil skvělou barokní výstavu ve Staré radnici, která v neděli končí. Nahlédnout lidé mohou i do jindy nepřístupného kostela svatého Vojtěcha nebo do svaté Kateřiny. Pozval bych je i do dokončené zahrady Staré radnice nebo dolů do malého podzemí ve Svatovojtěšské ulici. Kdo do Brodu zavítá z okolí, určitě si nemůže nechat ujít možnost prohlédnout si Štáflovu chalupu, která je ojedinělou památkou středověkého typu dřevěného domu. V Brodě nyní probíhá také rekonstrukce jedné z nějzajímavějších památek - Staré radnice. Tady o týden později proběhnou komentované prohlídky. V pátek 15. září od 17 hodin a v sobotu 16. září od 10 hodin.," zmiňuje brodská lákadla zdejší místostarosta.

Pestrý program připravila také Jihlava. "27. ročník akce na téma Památky a příroda v Jihlavě oslavíme i Dnem zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina. Dožínky zahájíme v sobotu v 10 hodin, navazuje na ně přehlídka dechových hudeb a další doprovodný program, například jarmark," informovala Marcela Medová z jihlavského Turistického informačního centra.



Navštívit tu lidé mohou také jihlavskou radnici, podzemí nebo Bránu Matky Boží, kde je do neděle k vidění výstava loutek z Muzea loutkařských kultur v Chrudimi.



Zajímavý program v sobotu nabízí i Trešť. Lidé tu mohou nahlédnout do místní židovské synagogy, kde na ně čeká expozice židovského vzdělávání a školství. Naleznou tu torzo truhly, do které rodina Meissnerů údajně schovala své cennosti před transportem do Terezína a ve 14.30 hodin proběhne přednáška Jaroslava Achaba Haidlera o výuce hebrejštiny.



Za nevšedními zážitky mohou lidé i do Třebíče. "Během dne bude na Karlově náměstí probíhat přehlídka folkórních souborů Bramborobraní. Součástí akce jsou trhy s tradičními lidovými řemesly - keramika, dřevěné výrobky, proutěné zboží a jiné. V rámci folklórního festivalu Bramborobraní je připravena i soutěž O Nejrychlejšího jedlíka bramborových švestkových knedlíků," zve všechny Kateřina Vostalová z Turistického informačního střediska Třebíč.

Vyhlídkové věže se lidem otevřou v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově nebo v Třešti. K návštěvě zvou také vysočinské zámky, krypty, podzemí, kostely, synagogy, šatlavy, hájovny nebo pivovary. Proběhnou i zajímavé výstavy, promítání, koncerty či přednášky.



Zahajovacím městem Dnů evropského dědictví je letos Chrudim. Příští rok se té cti dostane Havlíčkovu Brodu. Po dlouhé době se tak zahájení oslav památek přesune na Vysočinu.

Dny evropského kulturního dědictví na Vysočině:

Havlíčkův Brod

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a vyhlídková věž kostela

9.9. 9-16 hod

Kostel sv. Kateřiny 9.9. 9-16 hod

Kostel sv. Vojtěcha 9.9. 9-16 hod

Štáflova Bašta 9.9. 9-16 hod

Štáflova chalupa 9.9. 9-16 hod

Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie

9.9. 9-16 hod

Zámek Světlá nad Sázavou 10.9. 10-17, 19-21 hod



Jihlava

Brána Matky Boží 9.9. 10-13, 14-18 hod

Dělnický dům 9.9. 9-12, 13-17 hod

Historická radnice 9.9. 8.30-18 hod

Jihlavské historické podzemí 9.9. 9-13, 14-17 hod hod

Pivovar Jihlava 9.9. 10-16 hod

Rokštejn 9.9. 10-16 hod

Bývalá židovská synagoga, Třešť 9.9. 9-12, 13-16 hod

Hrobka rodu Schumpeter-Killian, Třešť 9.9. 9-16 hod



Třebíč

Městská věž při kostele sv. Martina 16.9. 10-12 hod

Státní zámek Náměšť nad Oslavou 9.-10.9. 9-17 hod

Krypta Haugwitzů 9.-10.9. 9-17 hod



Žďár nad Sázavou

Zámek Nové Město na Moravě 9.9. 10-17 hod



Pelhřimov

Domeček F.B. Vaňka v Děkanské zahradě 9.9. 10-17 hod

Jihlavská brána 9.9. 9-14 hod

Městská šatlava 9.9. 10-17 hod

Věž kostela sv. Bartoloměje 9.9. 10-12, 12,30-17 hod

Zámek pánů z Říčan 9.9. 10-17 hod