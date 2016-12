Do Betléma putovali diváci v Přibyslavi i Pohledu

Havlíčkobrodsko – Oblíbená kulturní akce, zvaná Putování za betlémskou hvězdou, si už našla na Havlíčkobrodsku své pevné místo. Na pomyslnou pouť do Betléma se v období Adventu a vánočních svátků mohli vydat obyvatelé Přibyslavi i Pohledu.

Svoje umění předváděl v Přibyslavi kovář Petr ŠtáflFoto: Foto:Deník/Štěpánka Saadouni

Již potřetí uspořádali putování do Betléma s Marií a Josefem před Vánoci manželé Rezničenkovi z Poříčí u Přibyslavi . Konalo se v areálu římskokatolické fary v Přibyslavi.

Zastavení v čase

„Putování jsme původně pořádali v Poříčí. Mělo to být jen takové zastavení v předvánočním čase, aby se v naší malé obci něco dělo, ale zájem byl tak velký, že jsme celou akci s podporou bývalého přibyslavského faráře Kubeše, poté i nového faráře Sandtnera nakonec přesunuli do Přibyslavi, do farního dvora," vysvětlili Rezničenkovi, jak tato předvánoční tradice na Přibyslavsku vznikla.

Letos se akce konala opět, a to pod záštitou města Přibyslav, za podpory Kulturního zařízení města Přibyslav s pomocí Kraje Vysočina a sponzorů. Kulturní zařízení rovněž zapůjčilo účinkujícím hercům kostýmy. Scénář celé akce se příliš nemění, účinkující se scházejí asi dva dny předem na zkoušce. Jen letos poprvé měla celá akce trochu jiný průběh. Průvod vedený Josefem a Marií putující k jesličkám už neobcházel jenom farní dvůr, ale vydal se na pouť městem.

Součástí celé akce je každý rok bohatý kulturní program, vánoční dílničky konané za pomoci dobrovolníků a ukázka lidových řemesel.

Svoje umění předváděl například mladý kovář Petr Štáfl z obce Uhry u Přibyslavi. „Jako dítě jsem chtěl být rytířem, měl jsem rád období středověku, všechna ta brnění a kované meče. To nakonec rozhodlo, že jsem se stal uměleckým kovářem," prozradil Petr. Čtyři roky navštěvoval školu v Třebíči, rodiče ho ve výběru budoucího povolání podporovali. Petr si otevřel doma kovářkou dílnu, kde vytváří jak předměty denní potřeby na zakázku, tak i umělecké kování , které nabízí na různých trzích řemesel.

Putování za betlémskou hvězdou patří k nejdelším porevolučním tradicím i v Pohledu na Havlíčkobrodsku. Letošní – již šestnáctý ročník – se uskutečnil 26. prosince odpoledne. Hlavní část se odehrává u kostela sv. Ondřeje v Pohledu. Pokračování a závěr v poutním místě sv. Anna. Ústředním motivem je divadelní hra o narození Spasitele doplněná dalším hudebním doprovodným programem. Pro všechny návštěvníky je připravena teplá vánoční medovina a vánoční svařené víno. Hlavní režisérkou programu je pohledná rodačka Yvona Kršková z Divadýlka Mrak, účastní se herci z havlíčkobrodského Adivadla.

„My sem jezdíme každý rok. Je to taková naše rodinná tradice. Protáhneme se na vzduchu, což nám po té konzumaci vánočních dobrot neškodí," prozradila Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu. Velká část programu je závislá od finanční podpory sponzorů.

Základní organizaci mají na starosti dva lidé, jeden se stará o texty a účinkující, druhý o techniku. Té práce a lidí kolem je ale mnohem víc a bez nich by se putování prostě neobešlo. Jen kolem techniky se pohybuje nejméně čtyřicet lidí, účinkujících z obce je kolem padesátky.

Ale všech lidí, kteří jakkoli pomáhají, můžou být i dvě tři stovky. A už v den putování se domlouvá příští ročník. Účinkující se loučí slovy, tak zase za rok, a u většiny to opravdu platí.