Do finále celostátní soutěže postoupili z Vysočiny jen hasiči ze Ždírce

Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví lidem každoročně přinášejí unikátní možnost nahlédnout i do míst, kam by se běžně nedostali. V rámci akce se mohli v pátek a v sobotu přijít podívat i do zrekostruované Staré radnice a dozvědět se o brodské památce řadu zajímavostí. Jednou z nich je nález fragmentu z původní fasády ze 17. století.