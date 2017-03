Do Havlíčkova Brodu zavítal známý Cirkus Bernes

Havlíčkův Brod – Akrobatické umění vysoké úrovně, dobrá zábava a samozřejmě náročná drezura celé řady druhů zvířat.

To vše zdobí známý Cirkus Bernes, který v těchto dnech zavítal do Havlíčkova Brodu.

Do vytápěného stanu, který stojí na obvyklém místě nedaleko obchodního centra Billa, mohou malí i velcí milovníci cirkusu zavítat již v pátek, popřípadě ještě v sobotu a neděli.

V průběhu programu uvidí například akrobacii na volných žebřících, nožního žongléra či přízemního akrobata, jehož umění bylo oceněno zlatou medailí na světovém festivalu v Paříži. Připravena je i drezura opic, poníků, pštrosů, velbloudů a dalších zvířat. V této souvislosti je nutné uvést, že Cirkus Bernes se pyšní i jediným volným výcvikem pěti ušlechtilých friezských královských koní v České republice. A co by to bylo za cirkus, ve kterém by publikum v šapitó svými roztomilými kousky nepobavili klauni? Bernes je samozřejmě má také a dokonce ve španělském stylu…

První představení začíná v pátek 10. března v 17 hodin. Reprízy jsou připraveny na sobotu 11. března od 15 hodin a v neděli od 11 hodin.

Vstupenky si lidé mohou zakoupit v předprodeji již ve čtvrtek, a to od 10 do 12 hodin. Ve dnech představení se cirkusová pokladna otevírá vždy půl hodiny před začátkem představení. Možná je i rezervace na čísle telefonu 603 333 332.

Historie cirkusu Bernes sahá až do počátku 30. let minulého století. Jeho zakladateli byli Ludvík a Anna Berouskovi. Principál Ludvík Berousek byl pátou generací tohoto slavného rodu a měl celkem deset potomků, kteří svým uměním dokázali rozšířit malý cirkus ve velkolepý podnik. Více na www.bernes.cz.