Doba plná násilí a dějinných zvratů

Havlíčkův Brod - Někomu život, někomu smrt – operace Anthropoid.

Německá uniforma.Foto: Deník/Filip Brož

To je název nové výstavy, kterou je možné vidět v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, a to až do 30. března.

„Putovní výstava připomíná československé výsadkáře vyslané z Velké Británie a statečné domácí odbojáře, kteří před 75 lety zorganizovali a provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento čin vedl k represivním opatřením Němců na českém obyvatelstvu, ale také k odvolání podpisů Mnichovské dohody ze strany Spojenců," uvedl brodský historik Michal Kamp.

Výstava je přístupná denně mimo pondělí od devíti do sedmnácti hodin.