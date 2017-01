Dobrý nápad: Senioři jezdí za nákupem hasičským autem

Uhelná Příbram – Originálním způsobem vyřešil od ledna letošního roku zásobování svých tří malých obcí v okolí městys Uhelná Příbram.

Do samoobsluhy v Uhelné Příbrami vozí zákazníky z okolních vesnic hasiči.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Obyvatele těchto vesnic sváží jednou týdně do Uhelné Příbrami speciální vozidlo dobrovolných hasičů, aby si mohli nakoupit v tamní prodejně. Tuto možnost zatím využívají necelé dvě desítky seniorů.

„Do prodejny je vozíme hasičským autem vždy jednou za týden, a to ve středu od devíti hodin ráno. Auto řídí člen hasičské jednotky. V Uhelné Příbrami si senioři udělají nákup na celý týden, pak je zase odvezeme domů," popsal celý systém starosta městyse Václav Jarolím.

Východočeská inspirace

Jak upřesnil, nechal se pro tento projekt částečně inspirovat jednou televizní reportáží z východních Čech. „Možná bude někomu připadat náš nápad komický, ale podle mého názoru by měla každá obec vyjít vstříc obyvatelům, kteří se už o sebe nemohou postarat a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. V obcích kolem Uhelné Příbrami žijí většinou osamělí staří lidé, pro které je cesta autobusem do Chotěboře namáhavý výlet na celý den. Vozit tašky s nákupem už nezvládnou," vysvětlil starosta Jarolím.

Do obcí kolem Uhelné Příbrami jezdila v minulosti pojízdná prodejna, ale podle Jarolíma se mnohé obce na Havlíčkobrodsku budou muset brzy s tímto typem zásobování rozloučit. „Jedna pojízdná prodejna už skončila, majitel druhé pojízdné prodejny se k tomu podle našich informací chystá co nevidět. Městys dotoval činnost pojízdných prodejen částkou 20 tisíc korun ročně. Zajistit pro obyvatele našich vesnic v okolí jednou za týden osobní dopravu do prodejny vyjde na stejné peníze," konstatoval starosta.

Městys zakoupil nedávno pro hasiče auto Tranzit za 900 tisíc korun. Z toho 400 tisíc činila dotace od Ministerstva vnitra, 350 tisíc korun věnoval Kraj Vysočina. „Když už jsme si pořídili velké auto, je potřeba ho maximálně využít. Umožnit obyvatelům našich obci slušně si jednou za týden nakoupit, je jednou z možností," zdůraznil Jarolím. Jak dodal, má tento krok ještě další význam. Samoobsluha v Uhelné Příbrami, kterou provozuje družstvo COOP, si tak nemůže aspoň zatím stěžovat na výrazný úbytek zákazníků, proto nehrozí, že by v budoucnu o samoobsluhu přišla i samotná Uhelná Příbram.