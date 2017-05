Domov pro seniory v Chotěboři se začne stavět příští rok

Chotěboř – Už na jaře příštího roku se v Chotěboři začne stavět domov pro seniory.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Dokončen bude na podzim roku 2019. Stát bude v centru města v lokalitě Na Koubku. Investorem je rakouská společnost SeneCura, která v současné době provozuje v Česku 11 takových zařízení. V Chotěboři vyhrála tato firma výběrové řízení.

„Společnost SeneCura na posledním zastupitelstvu už předložila návrh konečné podoby celého zařízení. Domov bude mít 120 lůžek, z toho 56 pro nemocné Alzheimerem.Budova bude mít dvě patra, nebude chybět ani společenská místnost, bufet či taneční sál,“ informoval místostarosta města Chotěboř Zdeněk Janovský.

Nyní společnost SeneCura připravuje projektovou dokumentaci. Stavba za 250 milionů začne na jaře 2018, dokončena má být na podzim 2019. Podle místostarosty Janovského bude kapacita zařízení brzy naplněna, neboť v Chotěboři řádný domov pro seniory není, nejbližší je až v Havlíčkově Brodě.

Pro výstavbu svého zařízení bude investor potřebovat v lokalitě Koubek pozemky o rozloze devíti tisíc metrů čtverečních. Město Chotěboř mu je na základě rozhodnutí zastupitelstva z června loňského roku odprodá, a to v ceně sedm set korun za metr.

„Investor zaplatí předem a město může tyto prostředky využít podle svého uvážení. Pozemky mu ale převede až po kolaudaci celé stavby. A k té by mělo dojít s největší pravděpodobností koncem roku 2019," vysvětluje Janovský. Jak předeslal již loni starosta města Tomáš Škaryd, město Chotěboř domov pro seniory potřebuje, ale stavět ho za vlastní peníze nemůže, protože dotaci na stavbu se nepodařilo získat.

Jak zdůraznil starosta, nemajetní, ale potřební senioři z Chotěboře se nemusejí obávat, že by se do domova nedostali. Jejich pobyt bude dotovat město.

Nový domov pro seniory se v Chotěboři stane dalším významným zaměstnavatelem. Práci v jeho třísměnném provozu – počítá se například s vlastní kuchyní, bufetem a prádelnou - by mělo najít až osmdesát lidí, z větší části žen.

Součástí stavby Domova pro seniory by měla být i velká zahrada, takzvaná Memory Garden, otevřená pro obyvatele domova i veřejnost, do zařízení by měly mít přístup i děti, prostory domova by měly sloužit i k pronájmu pro pořádání kurzů, zájmových kroužků a cvičení. Součástí zařízení má být rovněž i jídelna s nabídkou obědů pro seniory z Chotěboře.