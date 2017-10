Dospělost, to je peklo, zjišťují účastníci projektu Šance

Přibyslav – Projekt Šance do života odstartovala před patnácti měsíci firma ACO v Přibyslavi. Jeho cílem je dát šanci na lepší začátek obyvatelům dětských domovů. Podle organizátorů jsou výsledky poučné pro obě strany.

„ACO mělo vždy sociální cítění,“ zdůraznila na úvod patronka projektu Hana Ondráčková. Největší strojírenská firma v Přibyslavi zajišťuje třeba šití panenek pro organizaci UNICEF, angažuje se v projektech na podporu léčby rakoviny a rovněž se snaží pomoci dětem z dětských domovů, aby po odchodu do života našly brzy svoji vlastní cestu. ACO jim nabízí bydlení a práci.

Přípravnou fází projektu byl startovací byt a informační kampaň v jedenácti dětských domovech. Byt byl slavnostně otevřen 18. července loňského roku. „Po prvním roce můžu konstatovat, že je to projekt úspěšný. Téměř celý rok byla kapacita bytu plně obsazena. Projektem prošlo zatím pět lidí, tři děvčata a dva chlapci,“ upřesnila Ondráčková.

Z těchto pěti účastníků projektu odešli podle Ondráčkové z bytu dva za svými rodinami nebo za partnerem, ale co je nejdůležitější, viditelně si našli v životě svoje místo. Dvě dívky v bytě zůstaly. S jedním účastníkem se patroni projektu museli rozloučit.



„Jeden chlapec, který byl do projektu zapojený šest týdnů, neustál nápor povinností. Změny ve všech oblastech života, to vše v kombinaci s vysokou mírou svobody a tíhou zodpovědnosti,“ konstatovala Ondráčková. Jak dodala, ukazuje se, že obyvatelé dětských domovů mnohdy ani nevědí, jak skutečný život za jeho zdmi vypadá.

„Podle slov účastníků našeho projektu si prý dospělost představovali úplně jinak. Hlavně míru svobody. Někteří svoje zkušenosti s dospělostí popsali doslova jako peklo. Všichni si prošli obdobím, kdy si sáhli na dno,“ dodala Ondráčková, Jak upřesnila, je pro obyvatele dětských domovů těžké zapojit se do běžného života, protože se musejí vyrovnat s mnoha neznámými zkušenostmi najednou.

„Práce, bydlení, nová pravidla, jednání s úřady, hospodaření s první výplatou. Pravidelná docházka do zaměstnání, hlavně pro ty, co neměli ani zkušenosti s brigádou, je to nápor,“ popsala některé problémy, s nimiž se pět mladých potýkalo, patronka projektu.

Jak zdůraznila, je dobře, že většina účastníků projektu svůj boj s každodenní realitou nevzdala, přestože jejich pouť životem jsou tři kroky vpřed a dva zpátky. Poprat se s novými povinnostmi pomáhá účastníkům projektu Šance do života například kontakt s patrony, kteří se o ně v práci starají, a pak takzvaná Mapa úspěchů.

„Tu jsme připravili pro každého účastníka projektu zvlášť. Odráží jejich posun v oblasti každodenního života, protože ani naše pomoc do budoucna nebude neomezená. Tím bychom nikomu nepomohli, spíš naopak. Doba hájení jednou skončí. Jsme ale pyšní na to, že z pěti účastníků projektu mají tři ve firmě ACO pracovní poměr na dobu neurčitou a všichni tři pracují. Jedna z dívek plánuje už svůj vlastní pronájem, neboť pobyt ve startovacím bytě je na dobu určitou, druhá chce studovat,“ dodala Ondráčková.

V současné době rozjela firma ACO společně se dvěma dívkami účastnými v projektu informační kampaň pro děti z dětských domovů pod názvem Co vás čeká v dospělosti. Je zaměřena na to, aby děti neodcházely ze státního zařízení do života s nereálnými představami. Poprvé se kampaň uskutečnila v domově v Nové Vsi u Chotěboře.