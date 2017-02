El'brkas: Cesty si užíváme stejně jako hraní

Věž – Desetileté výročí letos oslaví pětičlenná kapela El'brkas z Věže na Havlíčkobrodsku.

Mladá kapela z Věže na Havlíčkobrodsku se s vlastní tvorbou dostala do přímého vysílání hudební televize. Foto: Archiv kapely

Kytarista a jeden ze zakladatelů skupiny Pavel Steiner (na snímku zcela vlevo) prozradil třeba to, jak vymysleli svůj neobvyklý název, jaká vtipná příhoda se odehrála při nočním návratu z koncertu nebo kde by si chtěli v budoucnu zahrát. El'brkas, kteří momentálně hledají basistu, na koncertech vystupují pouze s vlastní tvorbou.

Jak jste se dali dohromady?

Kapelu jsme zakládali v roce 2006 společně s bubeníkem Tomášem Sedláčkem. Sháněli jsme basáka, což nám chvilku trvalo. Dávali jsme inzeráty všude možně. Ozval se nám Pavel Kuda z Přibyslavi, který s námi hrál celých devět let až donedávna. Poté následoval rok příprav a zkoušení. Náš první koncert proběhl v září 2007 v brodském klubu Effect. Od té doby máme za sebou zhruba tři sta koncertů.

O vašem netradičním názvu El'brkas koluje několik historek. Jak opravdu vznikl?

Těch historek jsem slyšel opravdu mnoho. Pravda je však jednoduchá. Část kapely propagovala název Sakrble, části se nezamlouval. Napadlo nás tedy přečíst to kouzelné slůvko pozpátku a bylo to! Ano, proto kapela El´brkas.

Vzpomenete si na nějakou vtipnou historku, kterou jste jako kapela zažili?

Vzpomínám si na historku ze zpáteční cesty z brněnského majálesu. Jako vždy jsme se zastavili na dálnici v mekáči, kde právě večeřela děvčata z házenkářského klubu Slavia Praha. Náš příchod vzbudil jako vždy rozruch. Mladé sportovkyně poznaly, že přijela kapela, ale k našemu překvapení si nás spletly s jednou velmi známou kapelou. My jsme je v tom samozřejmě nechali, a aniž bychom se nějak domluvili, tak jsme vystupovali jako úplně jiná skupina. Nechybělo ani rozdávání autogramů a vrchol všeho byl, že děvčata s nadšením přijímala naše album a vůbec jim nebylo divné, že je na bookletu napsáno El´brkas.

Takže si hodně užíváte i cesty na koncerty…

Určitě. Za ty roky už máme vytypovaná místa, kde se rádi stavíme na zmrzlinu. Jinde si zase dáme pivo – na to se všichni těšíme. V dodávce bývá velká legrace. Je nás celkem šest. Jezdí s námi ještě náš kamarád Tůča, který nám pomáhá s věcmi. Je to takový náš technik a spolehlivý pomocník.

Co považujete za těch deset let za svůj dosavadní největší úspěch?

Rád bych vyzdvihl hraní na velkých festivalech jako je třeba Vysočinafest či Přeštěnice. Za zmínku by také stálo vystoupení naší kapely v přímém přenosu na hudební televizi Óčko.

Musíte kapelu stále ještě hodně propagovat, nebo vás dnes už zvou pořadatelé na festivaly převážně sami?

Je to tak půl na půl. Polovinu tvoří pořadatelé a zbytek si zařizujeme sami. Propagace není nikdy dost. Když se o kapele mluví, tak žije, a každá zmínka o ní je pro nás přínosem.

Máte nějaké oblíbené akce nebo festivaly, kam jezdíte každoročně?

Ano, je jich spousta. V poslední době jsme si oblíbili třeba festival na Bojišti u Ledče nad Sázavou. Tam jsme byli už několikrát po sobě. Není to tam sice tak velké, ale je tam vždycky parádní atmosféra. Pravidelně jezdíme i do Poličky. To jsou takové zavedené akce, kam se rádi vracíme.

A na jaké akci byla podle vás nejlepší atmosféra?

Když budu mluvit za sebe, tak mně se vždy moc líbilo tady v Brodě v Effectu a konkrétně na křtu naší druhé desky. Ten klub byl tehdy opravdu narvaný a byl to velký rachot. V klubech obecně hrajeme rádi pro svou nezaměnitelnou atmosféru.

Hrajete převážně rock'n'roll. Proč jste se pro něj rozhodli?

Řekl bych, že se stále vyvíjíme. Máme za sebou tři desky a každá je vlastně úplně jiná (směje se). Tím, jak jsme se postupně vyvíjeli, tak jsme přešli i na trochu jiný styl. Teď hrajeme takový „kytarový rock'n'roll", který se lidem líbí a který nás všechny baví.

Zkušebnu máte v Brodě?

Každý říká, že jsme kapela z Brodu, ale my jsme kapela z Věže, kde máme i zkušebnu. Všichni se tam o víkendu sejdeme a pracujeme na nových věcech a na všem, co je k chodu kapely potřeba.

Co na tento koníček říkají vaše přítelkyně nebo rodina?

Všichni si zvykli, nic jiného jim nezbývá (směje se).

Kolik ročně stíháte koncertů?

V průměru asi tak třicet, koncertujeme hlavně v létě. V květnu obvykle stihneme tak čtyři majálesy a od června do srpna jezdíme každý víkend na festivaly. V září je menší pauza, to většinou jedeme na dovolenou. Od října do listopadu hrajeme v klubech a přes zimu zkoušíme nové věci.

Kolik vlastních písniček v současnosti máte a kolik jich obvykle na koncertu hrajete?

Záleží, co si pořadatel objedná. Krátký festivalový set trvá asi padesát minut, tam máme dvanáct až třináct písniček. Dlouhý klubový trvá hodinu a půl a tam jich odehrajeme dvacet. Vlastních písniček budeme mít na podzim, až vydáme novou desku, něco málo přes čtyřicet.

Určitě je z čeho vybírat. Máte nějakého manažera, nebo se o věci kolem kapely staráte sami?

Manažera nemáme, veškerý chod kapely si zařizujeme sami. Společně s Tomášem tvoříme manažerské duo, které se vzájemně doplňuje.

Co prožíváte, když stojíte na pódiu?

Jedním slovem je to vášeň. Když začneme hrát, tak se ocitnu v jiné dimenzi a celý koncert jsem v naprosté euforii. Každý potlesk, každý fanoušek, který tam stojí pod pódiem, mne neskutečně nabíjí a žene dál.

Máte nějaký sen nebo cíl do budoucna?

Můj osobní cíl momentálně je, abychom s kapelou koncertovali co nejčastěji. V našich začátcích jsme si přáli se hudbou živit, ale když člověk do hudební branže víc nakoukne, vidí, že jsou i kapely, které hrají opravdu výborně a neživí se tím. A to je opravdu smutné. Je to hlavně o dobrém managementu, který kapelu protlačí. Přál bych si, aby naše kapela vydržela co nejdéle, aby to nás i naše fanoušky stále bavilo.

Je nějaké místo, kde byste si jednou chtěli zahrát?

Já mám úplně jasno, pro mě je to velký sál Lucerny a myslím, že i kluci by se mnou souhlasili, protože to je taková Mekka české hudby, a kdo byl v Lucerně, tak už prostě něco znamená.

Už jsme částečně nakousli, že v září oslavíte desetileté výročí. Chystáte něco speciálního?

Původně jsme měli v plánu uspořádat velký koncert, ale jelikož teď sháníme basáka, tak zatím vůbec nevíme, co na podzim bude. Chceme ale určitě vydat čtvrtou desku, takže když už by se nic speciálního nekonalo, tak bude alespoň deska a k ní samozřejmě klip. Na podzim nás čeká i nějaká šňůra po klubech. A jestli bude nějaké narozeninové překvapení, to budeme sami překvapeni.

Máte v kapele nějak rozdělené role, co se týče tvorby? Kdo z vás například skládá nové texty?

Máme to hodně svobodné. Věnujeme se jakémukoliv nápadu, který se ve zkušebně objeví. O texty se teď hodně stará náš zpěvák Lukáš Kadlec. Hudbu většinou dávám dohromady já, ale nemám moc rád tohle škatulkování. Výsledná nahrávka je vždy práce celého týmu.

Dokážete si představit, že budete společně hrát třeba dalších čtyřicet let?

Dokážu. Hudba je nejenom můj velký koníček, ale vlastně i životní styl a kapela je v první řadě o kamarádství, které nám doufám vydrží ještě déle než těch čtyřicet let.

Lukáš Zadek