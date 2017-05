Elektronická evidence je obtěžování. Nikdy jsem nekradla, říká prodavačka

Podmoklany - Prodavačka Mirka Bajowská prodává v obchodě se smíšeným zbožím v malé obci Podmoklany na Havlíčkobrodsku. Jak tvrdí, práce v obchodě je pro ni spíš možnost jak si přivydělat k důchodu. Uživit rodinu by si ze svého výdělku netroufala.

Jak přiznala, zavedení elektronické evidence tržeb pro ni bylo něco jako rána pod pás. Už nejméně měsíc před zavedením elektronické evidence tržeb pilně trénovala, aby systém zvládla, ale nadšená z toho není. „Jsem v důchodu, takže mi to učení už jde hůř. Ale nechápu, proč si musím takovou evidenci vůbec zavádět," vrtí hlavou paní Mirka.

Jak vysvětlila, pracuje v obchodě pětačtyřicet let, práce ji baví, jinak by toho už prý dávno nechala. „Za elektřinu platím tisíce, platím si i odborníka, který mi dělá účetnictví. Daně přesně do koruny odvádím finančnímu úřadu. Takže nevím, proč ještě evidenci tržeb. Je to zbytečné obtěžování. Nikdy jsem nic neukradla," povzdechla si paní Mirka.

POMOHLO ZAVEDENÍ EET A KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ OMEZIT DAŇOVÉ ÚNIKY?

Na Vysočině odpovídalo na devátou otázku volebního auditu Deníku celkem 57 respondentů. Celkem 56 procent z nich míní, že zavedení EET a kontrolního hlášení DPH pomohlo omezit daňové úniky. Zbývajících 44 procent odpovídajících si naopak myslí, že zavedení EET a kontrolního hlášení DPH nepomohlo omezit daňové úniky. Devět dotázaných nedokázalo, či nechtělo jednoznačně odpovědět.



Naštěstí mezi jejím obchodem a obecním úřadem v Podmoklanech panují dobré vztahy. Mirka Bajowská platí energie, obec jí přispívá na provoz. Obecní úřad také odsouhlasil pro Mirku Bajowskou pětadvacetitisícovou dotaci, aby si mohla zavést elektronickou evidenci tržeb, umožnil jí napojit se na internet na úřadě a snaží se jí pomoci se zavedením a provozem elektronické evidence.

Podle Mirky Bajovské není venkovský obchod místem, kde by se dalo zbohatnout. „Pomohla by mi dotace na provoz vesnických obchodů, jakou nabízejí venkovu sousední Pardubice. Kdybych neměla důchod, tak musím obchodu nechat, protože by mě neuživil. Například objednám deset chlebů, ale prodám polovinu. Hned mám prodělek," říká.

Do obchodu k ní chodí nakupovat hlavně důchodci. „Ti si sem chodí hlavně popovídat, protože jsou většinou celý den doma sami. Důchodci moc peněz nemají, mladí jezdí do marketů," popsala Bajowská, jak to v takové vesnické prodejně chodí. A jak nakonec dodala, je otázka, co bude dál, až práci v obchodě ze zdravotních důvodů nezvládne. Náhradu za sebe sežene těžko…

Z odpovědí panelistů

Petr Hubáček, 38 let, trenér atletiky Gymnázia Vincence Makovského, Nové Město na Moravě: Pomohlo. Nemyslím si ale, že zavádění všude je správné řešení. Někdy je to na úkor pružnosti, což snižuje kvalitu služeb.

Marie Bohuňovská, kurátorka, spisovatelka a aktivistka, Jihlava: Ne, jen šikanuje drobné podnikatele neuvěřitelně vysokými pokutami, i když vše administrativně zvládají.

Miroslav Marek, 55 let, prezident agentury Dobrý den, Pelhřimov: To nevím, to bude časem vědět finanční úřad a zcela jistě to něco do státní kasy přinese, ale bojím se, že neustálé zatěžování živnostníků atd. v nich vyvolává pocit, že o ně nikdo nestojí, že je lepší se nechat zaměstnat, a pocit, že kdo ví, jestli něco neprovedli.

Michaela Vodová, 37 let, členka terénního týmu domácí hospicové péče v Jihlavě: To ukáže čas. Výraznou změnu ale nelze očekávat, pokud kontroly nedopadnou i na velké firmy. Pro malé firmy a živnostníky je zavedení evidence často likvidační.