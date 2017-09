Exkluzivní právo těžby: Česku hrozí kvůli firmě Diamo mezinárodní arbitráž

Vysočina - Státní podnik Diamo by měl získat v ČR monopol na těžbu uranu. To navrhuje vládě ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je to dilema, říká starosta města Polná. Nechme to na právnících, zaznívá z Přibyslavi. Podle právníka ale státu hrozí zcela reálně mezinárodní arbitráž.

dnes 16:00 SDÍLEJ:

Uran. Boj o uran v Brzkově trvá už několik let. V minulosti dokonce proti obnově těžby lidé i demonstrovali. Foto: Deník/archiv

MPO se ve svém návrhu opírá o zákon z roku 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství. O takzvaný horní zákon, který stanovuje, že ložiska vyhrazených nerostů jsou vlastnictvím České republiky. Je tedy jednoznačnou povinností státu o svůj majetek pečovat a tento majetek chránit. Na to konto MPO zpracovalo zprávu pro vládu ČR o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických super strategických surovin. Podle právníka Luboše Klimenta MPO poněkud zaspalo dobu a tento návrh je, obrazně řečeno, cestou k mezinárodní ostudě. Již několik let žijí obce Brzkov, Věžnice, město Polná a Přibyslav v obavách z možné těžby uranu, který se nachází v lokalitě Brzkov. Zájem o těžbu měli nejdřív investoři z Austrálie, nyní je to český státní podnik Diamo. Odpůrci uranové těžby si najali právníka Luboše Klimenta ze Žďáru nad Sázavou, který má jejich zájmy proti těžařům i státu zastupovat. „Aby státní podnik Diamo získal v ČR uranový monopol? Snaha vyloučit další zájemce o uran z probíhajících řízení se nemusí státu vyplatit. Ohledně těžby strategického lithia stát zaspal a náskok mají soukromé subjekty,“ varuje Luboš Kliment. ČTĚTE TAKÉ: Nemocnici v Havlíčkově Brodě chybějí lékaři Podle starosty Polné Jindřicha Skočdopole tady ale nastává určité dilema. „Co se týče protestů proti těžbě uranu, jsou aktivní hlavně Brzkov, Věžnice a Přibyslav. Jsem s kolegy starosty solidární, ale za svou osobu musím říci, je to dilema. Na jedné straně, když už se má uran těžit, pak je dobře aby to byla česká firma a ne těžaři z ciziny, protože pak bychom mohli dopadnout ještě hůř. Na straně druhé chápu, že se tady jedná o závažné narušení životního prostředí,“ konstatuje starosta Skočdopole. Jak dodává, stává se těžba uranu pro Vysočinu stejnou noční můrou jako kdysi vysokorychlostní trať. Podle polenského starosty ale tato vláda stejně za měsíc skončí. „Nastoupí vláda nová a bude mít jiné priority,“ podotýká starosta Skočdopole. „Je to jednoznačný důkaz toho, že tady u nás chtějí těžit uran,“ má jasno o tomto dokumentu starosta Brzkova Aleš Bořil a dodává k tomu: „Místo toho, aby někdo v Praze řekl, jak se věci mají, tak tady zase něco potají bez veřejnosti vymýšlejí pár dní před volbami." Rozladění neskrývá ani Lucie Drahošová Stránská ze spolku Naše budoucnost bez uranu Brzkov. „Mít na něco monopol není dobře, už proto, že budou ohrožena práva ostatních. A co se týče uranu, tak to už vůbec ne, protože tam hrozí, že vlastník monopolu zneužije své postavení,“ obává se Stránská. „Tady je výklad postupu hlavně v rukou právníků, takže já za svoji osobu nejsem schopen posoudit, zda je uváděný postup MPO nenapadnutelný ze strany soukromých subjektů, či nejsem tudíž schopen osobně celou věc komentovat. Problematický ho také vidím, ale jelikož nejsem v této věci rozhodně odborník, nechal jsem toto vyjádření čistě na kolezích, kteří ho řešili detailněji. Uvidíme, co se z něj může vyvrbit,“ říká starosta Přibyslavi Martin Kamarád. A takzvaně vyvrbit se z toho může z právního hlediska pro Českou republiku skutečný problém. Uranová exkluzivita se nemusí podle Klimenta státu vyplatit, naopak to může přijít pořádně draho. Společnosti Urania Mining s.r.o., za kterou stojí australští majitelé, podala ještě před státním podnikem DIAMO s.p. žádosti o průzkum ložiska uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. ČTĚTE TAKÉ: Světelská sklárna se otevře lidem „Na riziko mezinárodní těžařské arbitráže v řádech desítek miliard korun poukazujeme již delší dobu. Stát místo toho, aby tento problém řešil, tak celou věc ještě zhoršuje. MPO činí zcela evidentní kroky k tomu, aby státního zájemce o těžbu uranu v probíhajícím řízení zvýhodnilo na úkor soukromého subjektu.“ komentuje dokument Ministerstva průmyslu a obchodu právník Luboš Kliment. Mezi řádky je ze zprávy zřejmé, že o ohledně těžby strategického lithia stát zaspal a výrazný náskok ohledně jeho těžby mají soukromé subjekty. „Já celou situaci nechápu, my tady bojujeme a budeme bojovat proti těžbě ztrátového uranu a ziskové lithium si nechá stát utéct mezi prsty. MPO velice brzy zapomnělo na to, kolik již stál, a hlavně ještě bude stát útlum těžby v OKD,“ uvádí ke zprávě dále brzkovský starosta.





Autor: Štěpánka Saadouni