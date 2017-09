Golčův Jeníkov plánuje stavbu komunitního centra

Golčův Jeníkov – Stavbu polyfunkčního komunitního centra plánuje město Golčův Jeníkov. Kdy bude otevřeno, záleží na dostupnosti finančních prostředků.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

„Žádost o dotaci na výstavbu polyfunkčního komunitního centra v Golčově Jeníkově byla podána, a tak už je jasné, jak by Jeníkovské komunitní centrum mohlo v případě úspěchu žádosti vypadat. Pokud dotace neuspěje, je pravděpodobné, že stavba bude později a zřejmě i ve skromnější podobě,“ sdělil na úvod starosta Vlastimil Marušák. Peníze by měly přijít podle Marušáka z Evropské Unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z titulu, který je zaměřen právě na stavbu takových polyfunkčních center. Ta vznikají například na Vysočině v souvislosti s transformací ústavů sociální péče, kde by pobyt v zařízení měly postiženým klientům nahradit vlastní domácnosti a stacionáře.

„Nedávno jsem volal do agentury, abych zjistil, zda máme o žádosti nějaké nové aktuální informace a zatím nic nového není. Sběr žádostí končí v listopadu 2017, pak teprve přijde doplňování povinných příloh a hodnocení, takže první informace začneme zjišťovat koncem tohoto roku a zda budeme podpořeni, to se dozvíme na jaře roku 2018,“ upřesnil aktuální situaci starosta Marušák.

Hodnota stavby je zatím odhadována na asi 40 milionů korun. Část by byla uhrazena z rozpočtu EU, část ze státního rozpočtu, a zbytek z rozpočtu Kraje Vysočina. Město Golčův Jeníkov by podle starosty hradilo vybavení knihovny. Také většinu provozních nákladů by nesl Kraj Vysočina. Město Jeníkov by hradilo provoz knihovny a zřejmě zčásti také nového informačního centra, které v budově vznikne.

Pokud by se podařilo dotace získat v potřebné výši, budova by mohla být složena ze dvou dvoupodlažních částí ve tvaru písmene L, hned za garážemi v prostorách bývalého vrakoviště mezi náměstím a tržnicí. V budově by měl být nejen stacionář pro postižené, ale také například dětský koutek, turistické informační centrum s kavárničkou, kde by návštěvníky mohli obsloužit handicapovaní klienti stacionáře.

„Na prostor centra by měly navazovat tři terapeutické dílny pro klienty stacionáře. Dále samotný stacionář pro seniory a stacionář pro mentálně postižené klienty a lidi s kombinovaným postižením. Budou to dva identické ale navzájem oddělené prostory se sociálním zařízením, šatnou, velkou společenskou místností a dvěma menšími místnostmi pro různé aktivity. Dále zde bude místnost pro zaměstnance a dva oddělené sklady,“ popsal další využití prostor komunitního centra starosta Marušák.

Některé z místností také bude možné ve vyhrazených časech používat jako sociální poradnu a poradnu pro klienty s různými typy demence a jejich rodinné příslušníky. V patře by měla být nová moderní knihovna pro 27 tisíc knih, včetně čítárny a skladu a víceúčelová místnost pro různé společenské aktivity, dále koncertní sál pro asi pro 50 lidí. Součástí komunitního centra bude také zahrada s altánkem.