Houbařská sezona zdaleka nekončí

Chotěboř – Že houby teď moc nerostou? Omyl. Jen je třeba jít do lesa a umět je pořádně hledat. Jako se to povedlo v sobotu 2. září Jiřímu Pilařovi z Chotěboře.

Takto naplnil Jiří Pilař z Chotěboře košík za slabé dvě hodinky.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Do lesa se vydal na slabé dvě hodinky a domů si už dopoledne odnášel koš plný nádherných hub. „Chodím do lesa rád, houby sbírám celý život. Mám už svoje místa, ale tentokrát jsem se ani nmoc namáhat nemusel. Stačilo projít nejbližší les. Je vidět že konečně zapršelo, už to bylo potřeba, takiže houby porostou,“ konstatoval úspěšný houbař. Rodina Pilařových asi měla v sobotu po starostech, co bude k obědu. Nejspíš pořádná smaženice.