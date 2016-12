Imrichu Gablechovi ve středu vzdali hold vojáci tří armád

Havlíčkův Brod – Minutu před středeční třináctou hodinou přeletěly nad havlíčkobrodským kostelem Nanebevzetí Panny Marie dva stíhací letouny Armády ČR.

Postaraly se tak o symbolický prolog posledního rozloučení s československým válečným pilotem Imrichem Gablechem, který zemřel 16. prosince ve věku 101 let v Havlíčkově Brodě.

„Smuteční mše, kterou celebroval hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal, se kromě nejbližších příbuzných a přátel zesnulého zúčastnily i české armádní špičky v čele s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem. Přítomni ale byli i zástupci slovenské a polské armády," uvedla Denisa Vernerová z Ministerstva obrany.

Brigádní generál Imrich Gablech se při posledním rozloučení dočkal všech vojenských poct. Na jeho poslední cestě ho doprovodily nejen tóny české a slovenské státní hymny, ale také série výstřelů čestné salvy.

Vysoký důstojník slovenské armády předal pozůstalým osobní dopis prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky a současně i Pamätný kríž, který Imrichu Gablechovi in memoriam udělil náčelník generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky. Vojenský přidělenec v České republice Jacek Stec zase kondoloval pozůstalým Imricha Gablecha jménem polské armády a předal jim osobní dopis polského ministra obrany.

Vojenský historik Eduard Stehlík ve své smuteční řeči vysoce ocenil morální profil a celoživotní statečnost Imricha Gablecha, který proti nacistům bojoval v řadách britského královského letectva.

„Přišli jsme se rozloučit s výjimečným mužem. S mužem, jehož život byl naplněn nejenom bojem za svobodu nás všech, ale i s mužem, jehož život byl propojen s dějinami naší vlasti. Ač rodem Slovák, v srdci byl vždy Čechoslovákem. Prožil nejenom hořkost Mnichova a následného rozbití zbytku Československa, ale také hrůzné okamžiky v sovětském koncentračním táboře, kam byl v roce 1939 deportován příslušníky NKVD po svém hrdinném přeletu do Polska," řekl Stehlík. Podlomené zdraví z gulagu na Vorkutě neumožnilo Imrichu Gablechovi po jeho příjezdu do Velké Británie usednout do kokpitu stíhačky RAF společně s dalšími československými a polskými piloty. „S plným nasazením sobě vlastním však přijal jiný důležitý úkol a byl vyškolen na leteckého dispečera. Po dlouhé dny a měsíce, hodiny a hodiny bezpečně naváděl své kamarády, kteří se vraceli z bojových akcí, zpátky na mateřská letiště," pokračoval Stehlík. Ten připomněl i těžké zklamání a rozčarování, které Imrich Gablech musel zažít po návratu do Československa. „Po únoru 1948 byl z armády vyhozen, vězněn, šikanován a zostouzen. Přesto ho to nezlomilo a zůstal věrný své vlasti i armádě, která byla jeho druhou rodinou. Do posledních dnů svého života se o ni zajímal a při každém setkání se mě ptal i na novodobé válečné veterány České armády, kteří bojovali, nebo i umírali, na bojových misích," zavzpomínal Stehlík.

Po skončení smutečního obřadu byly ostatky Imricha Gablecha převezeny ke zpopelnění. Urna s jeho popelem bude poté uložena do rodinného hrobu.