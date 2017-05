Jitkovem by měl jezdit v budoucnu autobus každé dvě hodiny

Jitkov – Po páté hodině odpolední nejede z Jitkova do Havlíčkova Brodu nebo do Chotěboře ani jeden autobus. O víkendu se z této vesnice k lékaři nebo do nemocnice bez vlastního auta nedostanete. To se má ale v budoucnu změnit.

Podle starosty Petra Kubáta by se měla dopravní obslužnost v obci výrazně zlepšit.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

„Kraj Vysočina připravuje změny v integrované autobusové dopravě,“ oznámil jitkovským zastupitelům starosta Petr Kubát a seznámil zastupitele s navrhovanými jízdními řády stěžejních linek na Havlíčkův Brod a Chotěboř. Jak ale upřesnil, s přímým spojením na Přibyslav navrhovaná strategie zatím nepočítá.

„Zhruba se dá říci, že hustota spojů by se měla zněkolikanásobit. Spoje jsou naplánovány tak, že téměř každé dvě hodiny pojede autobus, plánovány jsou opětovně i večerní spoje, dokonce i v sobotu a v neděli tři páry spojů. Je to návrh na velmi radikální změny,“ konstatoval starosta. V současné době je situace taková, že obyvatelé Jitkova, pokud chtějí jet například do Havlíčkova Brodu, přestupují v Chotěboři. Po páté hodině odpolední nejede z Jitkova do Havlíčkova Brodu nebo Chotěboře ani jeden autobus.

O víkendu se obyvatelé Jitkova do Havlíčkova Brodu nebo Chotěboře bez vlastního auta nedostanou. Stejně tak se bez vlastního auta neobejdou ti, kteří pracují v Havlíčkově Brodě. Ve všední den po páté odpoledne do vsi už nic nejede. Situace je o to horší, že Jitkovem a dalšími vesnicemi v okolí neprojíždí vlak. Na to samozřejmě doplácejí nejvíce lidé, kteří vlastní auto nemají nebo řídit nemohou. Těm v nutných případech nezbývá, než prosit o pomoc sousedy nebo si volat drahé taxi.

Podle starosty Jitkova Petra Kubáta by obyvatelům Jitkova ubyly starosti i s kupováním jízdenek. „Kraj Vysočina navrhuje takzvaná pásma, kde by se případně přestupovalo na jiný autobus na základě jedné jízdenky. Jízdenky by byly buď jednosměrné, nebo týdenní, v návrhu je počítáno s poměrně velkou slevou,“ upřesnil starosta. Návrh integrované autobusové dopravy podle Kubáta bohužel nepočítá s ostatní dálkovou dopravou a je nastaven pouze na vlakové spoje, ale i to je podle starosty pozitivní.

Návrh Kraje Vysočina kalkuluje s tím, že by města a obce na nový dopravní systém přispívaly podle počtu obyvatel 50 až 80 korun na obyvatele. To se právě mnohým, zejména těm větším sídlům, nelíbí. Diskutabilní je také využitelnost spojů ve volných dnech.

Starosta Petr Kubát seznámil zastupitele i s připomínkami k navrhovaným jízdním řádům. Například autobusový spoj z Havlíčkova Brodu, který odjíždí ve 14.20, by měl jet do Jitkova a ne do Cibotína. Stejně tak obyvatelé Jitkova, kteří jedou do Přibyslavi, by na přestupu v Havlíčkově Borové už neměli 20 minut čekat. V ideálním případě by integrovaná autobusová doprava měla začít fungovat na jaře 2019.